Abgesang auf Print

Marcus Brandt/dpa Beschäftigte protestieren gegen die Einstellung von Zeitschriften durch Bertelsmann-Tochter RTL (Hamburg, 25.1.2023)

Für Thomas Rabe, den Vorstandsvorsitzenden von Bertelsmann, war 2022 »ein erfolgreiches Geschäftsjahr. (…) Wir wachsen und sind hochprofitabel.« In der Tat ist der Umsatz um 8,3 Prozent auf 20,2 Milliarden Euro gewachsen, um Sondereinflüsse bereinigt um 4,1 Prozent. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag mit 3,2 Milliarden Euro leicht unter dem des Vorjahrs. Der Nettoprofit ist wegen Sondereffekten gesunken, blieb mit 1,1 Milliarden aber hoch, so der internationale Medienkonzern in der vergangenen Woche.

Trotzdem schmeckt Rabes Selbstlob schal, denn er hat 2022 alle strategischen Vorhaben an die Wand gefahren. Lauthals hatte der Konzernchef angekündigt, mit Großfusionen Spitzenplätze auf wichtigen Märkten besetzen (»nationale Media-Champions«) und so der Übermacht der US-Digitalkonzerne entgegentreten zu wollen. Die Pläne scheiterten aus unterschiedlichen Gründen.

So verhinderte die US-Regierung, dass Bertelsmann den Buchverlagskonzern Simon & Schuster kaufen konnte und den mit Abstand größten Belletristikverlag der Erde geschaffen hätte. Eine Großfusion bei Callcentern mit dem US-Konzern Sitel hätte ebenfalls den globalen Marktführer schaffen sollen, platzte aber wegen Streitigkeiten der Beteiligten untereinander.

Auf dem mitteleuropäischen Fernseh- und Videomarkt wollte die RTL-Group, eine Bertelsmann-Tochter, mit zwei Übernahmen zum »Champion« werden. In Frankreich und den Niederlanden hätte sie die Geschäfte mit den dortigen Konkurrenten TF 1 und Talpa vereinigt, um ein Gegengewicht zu den US-Plattformen Netflix, Amazon und anderen zu schaffen. Das blockierten die Kartellbehörden.

Und schließlich das Drama um den Pressekonzern Gruner und Jahr: Der war im Sommer 2021 als Geschäftsbereich aufgelöst und in den Fernsehkonzern RTL gestopft worden. Der »Content« aus den Redaktionen von Stern, Brigitte, Geo und anderen sollte sich in den Programmen von RTL, RTL 2 oder Vox wiederfinden – und umgekehrt. Auch daraus wurde nichts: Das Publikum der Fernsehsender ist ein anderes als die Leserschaft der Zeitschriften, eine redaktionelle Verschmelzung funktionierte nicht. Zudem war bei Gruner und Jahr der Ausbau des Digitalgeschäfts verschlafen worden. So wird der Großverlag eben ganz abgewickelt und Personal mit einer Rücksichtslosigkeit »abgebaut«, für die die deutsche Medienwirtschaft nur wenige Beispiele kennt.

Bis zu 700 Stellen »entfallen« am ehemaligen ­Gruner-und-Jahr-Standort Hamburg, 300 weitere bei RTL in Köln. Die Druckerei in Ahrensburg mit 550 Beschäftigten wird dichtgemacht. RTV Media in Nürnberg mit 87 Stellen wird liquidiert. Damit sind jeweils Vollzeitstellen gemeint. Wegen der hohen Teilzeitquote liegt die Zahl der tatsächlich Entlassenen mindestens doppelt so hoch. Zudem wird ein Großteil der Redaktionsarbeit durch Freischaffende geleistet, für die es noch nicht einmal Sozialpläne gibt. Die Kahlschlagsorgie wird mehrere tausend Menschen direkt treffen.

Kaum weniger schwer wiegt der publizistische Schaden. Vor zwei Jahren produzierte Gruner und Jahr 54 Zeitschriften, weitere zehn zusammen mit dem Deutschen Landwirtschaftsverlag. Davon sollen nur drei »Marken« (Stern, Geo und Capital) bei RTL weitergeführt werden. Neun andere (Brigitte, Gala, Schöner Wohnen u. a.) bleiben bei einer Gruner und Jahr Deutschland GmbH, deren Schicksal ungewiss ist. Der verbleibende Rest (z. B. Business Punk, Beef!) wird abgestoßen oder eingestellt. Aber wenigstens gibt es einen schönen Namen für das Abwicklungsprogramm: »Projekt Pearl«.

Gruner und Jahr war bis vor wenigen Jahren der größte Magazinverlag in Europa, in Deutschland der zweitgrößte beim Umsatz (hinter Bauer) und der renommierteste. Ihn zu zerschlagen, das zeugt nicht nur von Ignoranz gegenüber der Bedeutung von Journalismus, sondern ist der Ausdruck schieren Unwillens, sich noch mit gedruckten Medien abzugeben. Bertelsmanns Konzernstrategie (»Media-Champions«) liegt in Trümmern, ein Plan B ist offenbar nicht vorhanden, da will man sich nicht auch noch mit dem schwieriger werdenden Printgeschäft befassen müssen. Das Schicksal der Betroffenen interessiert dabei nicht.