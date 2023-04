Nachschlag: Fall und Prinzip

imago images / Photo12 Material für die »Querfront«-Theoretiker beim Deutschlandfunk? Konfrontation von Demonstranten und Polizisten in Berlin 1923

In der Sendung »Hintergrund« verhandelt der Deutschlandfunk den »Fall Schlageter und das Querfront-Prinzip«. Volles Verständnis von hier: 1923 liegt ein Jahrhundert zurück, da muss einfach die alte Platte, die KPD habe in jenem Jahr auf Befehl von Karl Radek »mit Nazis« paktiert, wieder aufgelegt werden. »Schlageter-Rede«! Die Erwartungen werden nicht enttäuscht. Eher übertroffen – kein Wunder bei Stichwortgebern wie Richard Herzinger und Gerd Koenen. Eine alberne Behauptung folgt auf die nächste. Die Sprecherin nudelt ihren Text herunter: Schlageter sei »sogar für Teile der kommunistischen Bewegung« eine »Märtyrerfigur« gewesen. Sie teilt nicht mit, was das für »Teile« waren. Geht hier ja nicht um Empirie, sondern um »Schnittmengen« zwischen »extrem rechten und weit linken politischen Positionen«. Mit Anlauf … Berliner Verkehrsarbeiterstreik 1932: Ulbricht, Goebbels, Querfront! Dann der große Sprung: Wagenknecht, Gauland und Bündnisse, »die sich auf einen veritablen Antiamerikanismus stützen«. Der Fall Schlageter eben. (np)