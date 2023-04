Wie die Welt funktioniert

Rapid Eye Movies »Waren es Weiße?« – Irina (Vita Smachelyuk) am Krankenbett ihres Sohnes

Die erste Million, so heißt es, ist die schwerste. Mit dem sozialen Aufstieg verhält es sich ähnlich. Es ist ein langer, dornen­reicher Weg von ganz unten bis ins Kleinbürgertum. Und es macht die Sache nirgendwo auf der Welt leichter, wenn man alleinerziehende Mutter ist, aus dem Ausland kommt und noch nicht einmal eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung vorweisen kann.

Irina (Vita Smachelyuk) musste wegen einiger Dokumente für ein paar Tage in ihre alte Heimat, die Ukraine, reisen. Auf ihrer Rückfahrt nach Tschechien erfährt sie, dass ihr 13jähriger Sohn Igor (Gleb Kuchuk) bewusstlos im Krankenhaus liegt. Er wurde vor der Wohnungstür, im Treppenhaus eines Plattenbaus aus sozialistischen Zeiten, gefunden. Nachdem Igor wieder zu sich gekommen ist, möchte ihm jemand von der Kriminalpolizei ein paar Fragen stellen, denn der behandelnde Arzt hat Spuren eines Angriffs bei Igor festgestellt, und die Siedlung, in der Irina mit ihrem Sohn lebt, würde man in Deutschland als »sozialen Brennpunkt« bezeichnen.

Irina ist bei der Befragung am Krankenbett zugegen. »Waren es Weiße?« will sie von ihrem Sohn wissen, der daraufhin nur matt den Kopf schüttelt. Der Kommissar nickt. Alles klar. Wenig später wird ein mehrfach vorbestrafter junger Mann verhaftet, der mit seiner Mutter und den beiden Geschwistern in der Wohnung über Irina wohnt. Der Konflikt zwischen Irina und der Romafamilie droht daraufhin endgültig zu eskalieren.

»Victim« ist kein Film, der erkunden möchte, was die Welt im Innersten zusammenhält. Er will zeigen, wie sie funktioniert. Das gelingt aus den verschiedensten Gründen.

Zunächst gibt es kein Gut und kein Böse, jedenfalls nicht bei den Protagonisten. Sie handeln lediglich so, wie es ihre Interessen verlangen. Sympathisch werden sie uns dadurch nicht unbedingt, auch nicht die Heldin.

Irinas Antrag auf einen tschechischen Pass ist schon einmal abgelehnt worden, wegen irgendwelcher minimaler Ungereimtheiten in ihrer Steuererklärung. Es kann wirklich nichts Großartiges gewesen sein, da sie ihren Lebensunterhalt in der Hauptsache als Putzfrau in einem Wohnheim für Flüchtlinge verdient. Angesichts ihrer ungewissen Zukunft ist es kaum verwunderlich, dass sie die Unterstützung der Bürgermeisterin gebrauchen kann, die ihrerseits in dem Angriff auf Igor eine günstige Gelegenheit erblickt hat, einerseits ein bisschen Flagge zu zeigen und andererseits weiterhin untätig zu bleiben, um hinsichtlich der »Romaproblematik« nicht allzuviel Staub aufzuwirbeln, denn das könnte die Neonazis anlocken.

Irina will also ihren Pass und die Bürgermeisterin die Wiederwahl. Und der Kommissar? Der will die Wahrheit herausfinden oder zumindest nicht für dumm verkauft werden. Da hat er allerdings schlechte Karten, denn die Spielregeln bestimmt nicht er, sondern die Gesellschaft.

Irina hat von ihrem Sohn mittlerweile erfahren, wie sich der schwere Sturz im Treppenhaus tatsächlich zugetragen hat, doch da ist es schon zu spät, noch einen Rückzieher zu machen. Dann könnten sie nämlich gleich die Koffer packen, und alles wäre aus und vorbei. Auch der Traum von dem kleinen Frisiersalon, den Irina mit einer alten Freundin aus der Ukraine eröffnen möchte. Als die beiden die Unterzeichnung des Mietvertrages mit einer Flasche Wodka begießen, schüttet Irina ihrer Freundin Sweta ihr Herz aus, das schlechte Gewissen wegen des Sohnes der Nachbarin, der noch immer einsitzt, macht ihr zu schaffen. Die Freundin beruhigt sie: »Der wäre sowieso irgendwann in den Knast gekommen.«

Mit diesem einen Satz wird deutlich, warum Sweta in der Fremde so viel besser zurechtkommt. Die Roma sind ihr bestenfalls egal. Sie hat längst gecheckt, dass das uneingeschränkte Ja zu deren Ausgrenzung Voraussetzung für die eigene Inte­gration ist.

Neben den leicht nachvollziehbaren, verständlichen Motiven der Charaktere besticht die konsequente Nüchternheit des Films. Nichts lenkt uns ab. (Fragen Sie mich nicht, ob es eine Filmmusik gibt. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn, dann habe ich sie zumindest nicht gehört.) Dass der Film trotz seiner spartanischen Ausstattung eine so enorme Wirkung erzielt, liegt an der großen Leidenschaft, mit der er hergestellt wurde. Der 30jährige Regisseur Michal Blasko zählt zweifellos zu den großen Talenten seiner Zunft. Mit Drehbuchautor Jakub Medvecky hat er jemanden an Bord geholt, der bei der Darstellung rechter Milieus und Gewalt bereits erste Lorbeeren erwerben konnte.

In »Mit einem scharfen Messer« wurde die Geschichte eines Vaters erzählt, dessen Sohn von Neonazis erstochen wurde. Der Kampf des Vaters um Gerechtigkeit scheitert an Kälte, Zynismus und juristischen Schlupf­löchern. In »Victim« gehen Autor und Regisseur noch einen Schritt weiter, hier gehört der Verrat an menschlichen Werten zum Happyend.