Thomas Aurin

»Arabella« war das letzte Libretto, das Hugo von Hofmannsthal an Richard Strauss liefern konnte. Er starb am 15. Juli 1929, vier Jahre vor der Uraufführung am 1. Juli 1933. Noch im November ’28 beklagte sich Strauss bei seinem Hausdichter per Brief, die Sache sei ihm zu flach, da könne auch »die schönste poetische Himbeer-Sauce« nicht weiterhelfen. Beide wollten einen Nachfolge­hit zum »Rosenkavalier«. Statt Rokoko-Künstlichkeit die Goldener Wiener Operettenära (ab den 1860ern). Wieder mit Hosenrolle. Eine von den Karten der Spielsucht wie von denen der Wahrsagerei ruinierte Aristokratenfamilie gibt die jüngere Tochter – Zdenka (Elena Tsallagova) – als einen Jungen aus und möchte die ältere – Arabella (Sara Jakubiak) – via Bildannonce reich verschachern. Darum geht es: »Wie man zu einem Bild … kommt.«

Für die »Arabella«-Premiere (am 18.3.) im real existierenden Richard-Strauss-Tempel, der Deutschen Oper Berlin, lagen die Karten ungünstig. Statt Frühlingsgefühle gab es Frühlingsverschnupftheit zu hören. Selbst das Orchester unter Donald Runnicles rumpelte dahin. Der Wiener-Halbwelt-Fasching wird in Tobias Kratzers Inszenierung zur Zeitreise durch Ausstattungsmoden. Man geht mit Tarotkarten durch die Drehtür hinein und kommt schlecht angezogen mit einem Instagram-Account wieder heraus. Kaum hatte man noch mit 20er-Jahre-Flappers den Charleston getanzt, stapften schon SA-Männer über die Bühne. Zur Einleitung des dritten Aktes noch ein explizites Video, so etwa im Stil von »Ekstase«, ebenfalls 1933, damals noch mit Hedy Lamarr. Hofmannsthals Vermächtnis war dezente Obszönität zu herbeizitierter Operettengängigkeit. Spürbar angestrengt hat man daraus ein Lob der Pornographie wie noch in der Welt von gestern gemacht. »Arabella: Das sind so Phantasien.« Was will das Bild? Weitergereicht werden. Was gibt die Oper? Himbeersauce (dick aufgetragen).