Regne dich ab

Martin Müller/imago Weiß immer noch, was ein Brot kostet: Trettmann (Verti Music Hall, Berlin, 2023)

Warengesellschaft, wir kennen das: gleicher Klumpatsch, verschiedene Hersteller. Alles nichtidentisch identisch. Die Tristesse bourgeoise, in der höchstaufwendig das Immergleiche wiederkehrt, bis man vor lauter Langeweile umkippt und vergisst, was Langeweile überhaupt ist, kennt der Metal als Djent. Da werden Stromgitarren mit möglichst vielen Saiten in einem möglichst rar gebrauchten ungeraden Takt so angeschlagen, dass letztlich nur noch der Produzent den Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Anschlag kennt; eigentlich ist die möglichst kleine Differenz aber gar keine mehr. Coca-Cola und Pepsi.

Mit ihrer Marke hausierend und dabei stets das abliefernd, was dank ihnen bereits in der Welt ist, legt das Berliner Produzententrio Kitschkrieg dem ­Reggae-Rapper Trettmann nun die Beats unter dessen fünftes Album, »Insomnia«. Angekündigt ist es als letzte Kollaboration in so großem Umfang. Als Randbemerkung: Keine Hommage an den vergangenen Dezember verstorbenen Faithless-Sänger Maxi Jazz.

Herausgekommen ist statt dessen alles, was erwartbar ist und mehr von gleicher Sorte. Es ist ein penetrantes Lavieren zwischen nicht mehr können zu wollen und nicht mehr wollen zu können, wenn die Beats aus der stets so halbvollen wie halbleeren Wolke da oben purzeln. Alles übermüdet, entnervt und mit Hirn auf Sparflamme, zu dem die Haus-Maus-Reime Trettmanns passen. »Hm, ja, ja«, weiß er zwischendurch nur noch mitzuteilen, eh neuerlich eine weibliche Stimme mit englischem Akzent »Kitschkrieg« sagt und einen neuen Track ankündigt, auf dem Trettmann, also Stefan Richter aus Karl-Marx-Stadt, mal wieder allen zeigt, wie schnuppe ihm selbst englische Aussprache ist, wenn er Anglizismen gewaltsam zu Gleichklängen zwingt, die so simpel sind, dass man sie verbieten möchte.

Dass er aus der Stadt der Moderne ist, teilt er uns mit in dem Track, der seinen Perso-Namen trägt: »Karl-Marx-Stadt, die Stadt in der ich aufwuchs / Für jeden freien Geist selbst gleich ’nem Fluch.« Die Freiheit, die er meint, holt ihn als Geist heim: »Mein Bruder hatte schon früh genug / Ging nach Westberlin, brachte ihn zum Zug / Sah ihn wieder, als die Mauer fiel / Was daraus wurde, Mann, Trauerspiel.« Danke, Kohl. »Und weiß immer noch, was ein Brot kostet«, singt Trettmann. Da ist er der einzige. »Will nie wieder frieren«, sagt er, und das hat er von denen, die bei der Inflation nicht mehr wissen, wieviel man für den Laib heute verlangt.

Trauerspiel auch: Herbert Grönemeyer gibt den Refrain für »Stefan Richter«, inhaltlich wirre Nullsummen, die man ihm verzeiht, wenn man wie meine Mutter denkt, als Gröni letztens mit neuem Zeug bei Prosieben auftrat und man sich an den Krebstod seiner Ehefrau erinnerte: »Ich bin immer froh, wenn er glücklich ist«, sagte sie dazu. Wenigstens ist einer wieder glücklich.

Die Gäste sind das Spannendste an »Insomnia«. Lena (Meyer-Landrut – aber den Nachnamen, der an sich poetischer ist als »Insomnia« in Gänze, spricht man mittlerweile nicht mehr mit, armes Land) macht »Timeline« interessant, auch weil sie das nervige »Mmh«-Zeug von Trettmann aufgreift und damit spielt: »Bin heute aufgewacht / Und hab’ zum ersten Mal / Nicht an uns zwei gedacht / Nicht an uns zwei, mh, mh.« Und aus der erleichternden Verneinung, »Mh, mh«, wird ein so schwelgendes »Hmm, Hmhmhm«, wie man es nicht mehr gehört hat seit den Crash Test Dummies und der dazugehörigen Käsewerbung. Auch sie will sich und Trettmann nicht zusammen denken, das weckt Verständnis.

Trettmann spricht von seinem Schlagerstatus: »Heut bin ich der Sänger / Für Eltern, Underdogs und Gangster.« Da darf Henning May natürlich nicht fehlen. »Draußen regnet eine kalte Welt«, singt er. Aber wenn sie schon regnet, als wäre sie liquid und falle in Tropfen hinab, na dann hurra, dass sie untergeht!, wenn in ihr nichts mehr getrieben wird außer grammatikalisch-syntaktisches Schindluder und Meterware aus dem Tonstudio.