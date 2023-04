Moritz Schlenk/imago images Dieses Jahr sollen möglichst mehr Menschen teilnehmen: Ostermarsch durch Nürnberg (5.4.2021)

Unter dem Motto »Den Frieden gewinnen – den dritten Weltkrieg verhindern« rufen Sie für Montag zur Teilnahme am Ostermarsch in Nürnberg auf. Weshalb wählten Sie diesen dramatischen Titel?

Weil wir einen dritten Weltkrieg befürchten. Es ist nicht weniger dramatisch dadurch, dass wir uns mit einem Jahr Krieg in der Ukraine daran irgendwie schon fast gewöhnt haben. Fakt ist: Zwei Machtblöcke mit Atomwaffen sind im direkten militärischen Konflikt. Wenn es stimmt, dass während der Kuba-Krise 1962 die Welt am Rande eines Atomkrieges war, dann sind wir heute ein ganzes Stück näher an diesen Rand gerückt.

In Ihrem Aufruf zeigen Sie sich besorgt, dass sich Deutschland durch die Anschaffung atomwaffenfähiger Kampfflugzeuge zur Zielscheibe eines Nuklearschlages macht. In Bayern liegen nicht nur fünf militärische Standorte für Kampfjets, sondern auch das »Zentrum Elek­tronischer Kampf Fliegende Waffensysteme«, dessen geheimer Arbeitsauftrag unter anderem den Schutz deutscher Radaranlagen und Verteidigungsmaßnahmen für Jets der Luftwaffe vorsieht. Welcher Gefahr wird die Region damit ausgesetzt?

Jede militärische Einrichtung ist im Kriegsfall auch Ziel von Angriffen. Damit wird dann eine ganze Region in Geiselhaft für eine Aufrüstungs- und Militarisierungspolitik genommen, die nicht im Sinne der Bevölkerung Bayerns sein kann. Das andere ist die Frage: Wo beginnt Krieg? Mitten unter uns! In den Ausbildungslagern, in Zentren der Kriegskoordination und Aufklärung. Wollen wir, dass von Bayern aus Krieg koordiniert wird? Den meisten Menschen hier wird das gar nicht bewusst sein.

Sie verurteilen klar den Angriff Russlands auf die Ukraine als völkerrechtswidrig. Gleichzeitig ist Ihnen wichtig, auf die Vorgeschichte des Krieges einzugehen. Wie ist die Debatte vor Ort, werden Sie hierfür angefeindet?

Gegen den Krieg gegen die Ukraine protestieren wir genauso wie gegen die vielen anderen völkerrechtswidrigen Kriege und Wirtschaftsblockaden, die am Ende doch vor allem die Bevölkerung drangsalieren. Gleichzeitig arbeiten wir als Friedensbewegung schon so lange zum Thema Ukraine, dass wir nicht vergessen haben, was auch die OECD jedes Jahr veröffentlicht: die Opferzahlen seit 2014 im Donbass. Auch dass die US-Beauftragte Victoria Nuland fünf Milliarden US-Dollar in den Regime-Change der Ukraine gesteckt habe, ist uns noch im Ohr. In unserem Aufruf stecken die Einschätzungen und Perspektiven vieler Organisationen, die seit langem für eine friedlichere Welt streiten. Aber ja, dieser Aufruf macht nicht alle zufrieden, so kompliziert ist nun mal die Realität.

Mit Blick auf ein Ende des Krieges plädieren Sie für einen Stopp der Waffenlieferungen und für einen sofortigen Waffenstillstand. Was müsste die Bundesregierung dafür tun?

Sie müsste erst einmal aufhören, Lautsprecher ukrainischer Kräfte zu sein, die den Krieg immer weiter befeuern. Sie müsste sich gemeinsam mit anderen Staaten dafür einsetzen, dass eine sofortige Waffenruhe hergestellt wird und sich ohne Vorbedingungen an einen Tisch gesetzt wird.

Das »Krisenbündnis Nürnberg«, ein Zusammenschluss linker Gruppen und Personen, organisiert einen antikapitalistischen Block. Wie klappt die Zusammenarbeit?

Das klappt im allgemeinen ziemlich gut. Wir freuen uns, dass der Ostermarsch wie immer einen vielfältigen Ausdruck bekommt, ob da autonome Blöcke oder evangelische Kreativaktionen dabei sind. Wir müssen auf die Straße, und zwar möglichst laut. Klar ist, dass es auch verschiedene Schwerpunkte und Einschätzungen gibt. Gemeinsam ist uns aber die Überzeugung: Entweder kommt der Frieden in die Welt oder sie wird nicht mehr sein.

Der Ostermarsch 2022 in Nürnberg war sehr gut besucht. Glauben Sie, daran wieder anknüpfen zu können?

Es gibt ein allgemeines Bewusstsein dafür, dass die Krise, in der die Welt steckt, einer Antwort bedarf. Wenn man sich die Welt anschaut und nach Frankreich blickt, nach Italien und Israel, dann sieht man Massenbewegungen, die genug von der bisherigen Politik haben. Wir hoffen, dass davon auch etwas nach Deutschland schwappen wird. Anders als in den Jahren zuvor war die Situation nicht mehr so brenzlig wie heute. Wir hoffen daher, dass sich möglichst viele am Marsch beteiligen werden.