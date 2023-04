Nachschlag: Schauderhafte Nüchternheit

BR/Tangram International GmbH/Florian Huber Propaganda für die Bundeswehr im Ersten: Die Abwesenheit von Zweifel, die Überzeugung vom Krieg als Schicksal machen schaudern

Die Kameraperspektive vom Panzer, Fahrt über schneebedeckte Landschaft. Ein Soldat ist mit seiner Mordmaschine verschmolzen, hat auf ihr gegessen, hat in ihr geschlafen. Es ist ein deutscher Soldat, an der Ostflanke in Litauen, wo die NATO den Feind fest im Visier hat. Der Beginn der Dokumentation zur besten Sendezeit soll auf das Generalthema einstimmen: Wir. Müssen. Wieder. Krieg. Können. Ruhig, nicht reißerisch erzählt, dreht sich die gesamte Sendung um die Frage, wie die Bundeswehr zu einer Armee ertüchtigt wird, die ihrem Tötungsauftrag endlich wieder angemessen nachkommen kann. Mehr Material, mehr Personal, straffere Verwaltung. Nicht eine einzige kritische Stimme, die das ganze Unterfangen wenigstens halbherzig in Frage stellen würde, nicht eine. Die Nüchternheit, die vollständige Abwesenheit des Zweifels, die Überzeugung vom Krieg als Schicksal machen schaudern. Erheitern dagegen kann ein Bericht über die Bundeswehr aus dem Jahr 1995. Er findet sich hier: kurzelinks.de/Bundeswehr-1995 (brat)