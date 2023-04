»Auch kleine NGOs können aktiv werden«

Selene Magnolia/Sea-Watch/dpa Größere Rettungsschiffe will die Crew der »Trotamar III« ebenfalls unterstützen bei Rettungseinsätzen: Die »Sea Watch 3« auf dem Mittelmeer (28.2.2021)

Das Wendland ist geprägt von der Auseinandersetzung um die Atomenergie. Nun ist von dort aus ein Schiff ins Mittelmeer unterwegs, das sich an der Rettung Geflüchteter beteiligen soll. Wie kam es zu diesem anders gelagerten Projekt?

Seit dem Ende der Castor-Proteste 2011 gab es ein politisches Vakuum, der Widerstand auf der Straße fiel plötzlich weg. Diesen Raum füllte ab 2015 das Engagement von vielen Wendländerinnen und Wendländern mit und für Geflüchtete. In diesem Zusammenhang haben wir den Verein Grenzenlos – People in Motion e. V. gegründet, um auf der Balkanroute handlungsfähig zu sein.

Daraus ist jetzt das Compass Collective entstanden, mit dem neuen Projekt Boatspotting. Eigentlich sind wir nur eine Handvoll Aktivisten. Aber wir kommen mit der Erfahrung im Gepäck, dass es sich lohnt, gemeinsam was anzupacken. Wir haben das Boot, die Strukturen, die Vernetzung. Was es jetzt noch braucht, ist Geld, um das Segelboot auch wirklich zu bezahlen, und Aktivisten, die sich Zeit nehmen, Beobachtungseinsätze mit uns zu fahren. Und eine Kommune, die sich entscheidet, ins Bündnis »Städte sicherer Häfen« einzusteigen. Daran werden wir arbeiten.

Was motiviert Sie, sich in diesem Bereich zivilgesellschaftlich zu engagieren?

Wir wollen handlungsfähig sein – gegen die Ohnmacht und Verzweiflung, die uns manchmal befällt. Wir wollen zeigen, dass wir etwas tun können: auf See und auch auf Land. Und wir wollen zeigen, dass auch kleine NGOs aktiv werden können. Gegen das Sterbenlassen im Mittelmeer.

Um was für ein Schiff handelt es sich?

Unser Segelboot, die »Trotamar III«, ist 13,5 Meter lang, vier Meter breit und kann sechs Aktivisten unterbringen. Wir werden dreiwöchige Beobachtungseinsätze fahren und Menschenrechtsverletzungen dokumentieren, nach Seenotfällen Ausschau halten und bei Rettungseinsätzen assistieren. Auch können wir die Suchbewegungen anderer großer Rettungsschiffe unterstützen.

Die Crew ist seit gut einer Woche unterwegs auf dem Weg nach Burriana an der spanischen Mittelmeerküste. Was ist dort geplant?

Am 27. März sind wir auf Madeira gestartet und bewegen uns auf die Meerenge von Gibraltar zu. Von dort geht es nach Burriana, wo die Schiffe einiger NGOs liegen und Möglichkeit zum Netzwerken besteht. Wir werden dort endgültig über unser genaues Einsatzgebiet beraten, letzte Ausrüstungsgegenstände besorgen und weitere Anpassungen am Boot vornehmen. Im Mai soll es dann raus in den Einsatz gehen.

Die Bundesregierung plant eine Verschärfung der Schiffssicherheitsverordnung. Würde die auch für Sie Nachteile haben?

Ja, auch wir wären wohl von dieser Verschärfung betroffen, weil das Verkehrsministerium für kleinere Schiffe Auflagen wie in der Berufsschiffahrt erlassen will. Diese geplante Verschärfung steht im klaren Widerspruch zum Koalitionsvertrag, in dem festgehalten wurde, dass zivile Seenotrettung nicht behindert werden darf. Aber wir werden uns davon nicht abhalten lassen.

Wie ist die momentane Situation auf dem Mittelmeer?

Schon jetzt entwickelt sich die Fluchtroute von Tunesien Richtung Lampedusa zu einem neuen Hotspot. Wir rechnen mit einem größeren Fluchtdruck im globalen Süden, auch durch sich verschärfende Klimabedingungen; die Anzahl der Menschen, die die gefährliche Route über das Mittelmeer wählen, wird weiter zunehmen. Deshalb bedarf es mehr Organisationen, die die Zahl der gefährdeten Menschen dokumentieren und sichtbar machen, die Druck auf die europäischen Regierungen aufbauen, die vor Ort Pushbacks (illegale und oft gewaltsame Zurückweisung von Schutzsuchenden an Außengrenzen, jW) verhindern, Rettung organisieren und auch sichere Landpassagen organisieren.

Wir halten Nationalstaaten und kapitalistische Ausbeutungsstrukturen für eine der Grundlagen des Rassismus und der Abschottungspolitik in Europa. Im Moment bleibt uns nur, unsere eigenen Grenzen zu verschieben, uns auf den Weg zu machen und Menschen an den EU-Außengrenzen im Mittelmeer zu unterstützen.