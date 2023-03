Container für Azubis

imago/Wolf P. Prange Bereits erprobtes Konzept: Hochseecontainer werden zu Studentenunterkünften umgebaut (Berlin, 15.2.2014)

Angesichts lauter werdender Warnungen aus der Baubranche, dem Wohnungsbau drohe wegen steigender Kosten die Rezession, erscheint das am Donnerstag besiegelte Wohnheimprogramm zunächst als Finanzspritze für die Bauwirtschaft. »500 Millionen Euro, das ist im Baubereich eine große Summe«, sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz aus Anlass des Starts für das Sonderprogramm »Junges Wohnen«. Das Geld könne jetzt fließen, nachdem alle Bundesländer die dafür notwendige Verwaltungsvereinbarungen unterschrieben hätten, sagte die SPD-Politikerin beim Besuch eines Studierendenwohnheims in Berlin.

Die 500 Millionen Euro will der Bund den Bundesländern im laufenden Jahr zum Bau und zur Sanierung von Wohnheimen für Studenten und Auszubildende zur Verfügung stellen. Im Dezember, als Geywitz die Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet hatte, klang es noch so, als würde das Geld allein für die Schaffung neuer Wohneinheiten eingesetzt werden. Wieviel zusätzlicher Wohnraum geschaffen wird, ist nicht klar. Über den Einsatz der Gelder entscheiden am Ende die Länder, die selbst Landesmittel in Höhe von 30 Prozent der in Anspruch genommenen Bundesmittel bereitstellen sollen. Neue Kapazitäten könnten beispielsweise schnell durch sogenanntes modulares Bauen geschaffen werden, sagte Geywitz. Damit sind etwa Unterkünfte in Containerform gemeint. Ebenfalls unklar ist, wie hoch die Mietpreise am Ende in den Wohnheimen ausfallen sollen. Aus dem Bundesbauministerium hieß es gegenüber jW, eine Deckelung der Mietpreise sei Sache der Länder. Grund seien die unterschiedlichen Mietpreise bundesweit.

Zur Stunde sind die meisten Interessenvertreter zunächst erleichtert, dass es so ein Programm überhaupt gibt. Gerade Wohnheime für Auszubildende sind bundesweit die Ausnahme. In Sachsen, wo es bislang keinerlei Unterstützung für Azubiwohnheime gibt, forderte der Bezirksjugendsekretär der DGB-Jugend, Vincent Drews, am Donnerstag die sächsische Staatsregierung auf, ein entsprechendes Förderprogramm aufzulegen. Auszubildende hätten teils stundenlange Fahrtwege zwischen Wohnort, Ausbildungsbetrieb und Berufsschule. »Ein durchdachtes Netz an Azubiwohnheimen, beispielsweise in der Nähe großer Berufsschulzentren oder in Regionen mit vielen Ausbildungsbetrieben, wäre eine echte Erleichterung.« Die neue Bundesförderung müsse daher auch für Auszubildende genutzt werden und dürfe nicht nur in den allgemeinen sozialen Wohnungsbau oder in Studierendenwohnheime fließen, so Drews. Damit die neugeschaffenen Wohnheimplätze bezahlbar bleiben, forderte er eine Begrenzung der monatlichen Miete auf 25 Prozent der durchschnittlichen Ausbildungsvergütung. Außerdem sollten die Wohnheime von gemeinwohlorientierten Trägern gebaut und betrieben werden.

Der »Freie Zusammenschluss von Student*innenschaften« (FZS) forderte am Donnerstag sowohl »finanzielle Unterstützung für Studierende als auch mehr wirklich bezahlbaren Wohnraum«. Denn mehr als die Hälfte des monatlich zur Verfügung stehenden Geldes allein für das Wohnen auszugeben dürfe nicht weiter normalisiert werden, erklärte Lone Grotheer, Referentin für BAföG und studentisches Wohnen des FZS. Wenn das BAföG 360 Euro als Wohnkostenpauschale vorsieht, Studierende aber im Durchschnitt schon 458 Euro monatlich für ihre Miete zahlen, sei das ein ernsthaftes Problem.

Sie verwies auf die tags zuvor veröffentlichte Studie des Moses-Mendelssohn-Zentrums, wonach die Wohnkosten Studierender im vergangenen Jahr um rund zehn Prozent gestiegen seien. In der Hauptstadt haben die Kosten für ein WG-Zimmer innerhalb von eineinhalb Jahren sogar um fast ein Drittel zugelegt. Die durchschnittliche Miete liegt in Berlin jetzt bei 640 Euro. Teurer ist ein WG-Zimmer nur in München (720 Euro). Weniger als ein Fünftel kommt laut der Studie mit der Wohnkostenpauschale im BAföG aus.