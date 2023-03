Faesers Perfidie

IMAGO/imagebroker Für die »Sicherheit«: Berichte über Kameras, die bei einem Verbrechen einschreiten, fehlen bislang

Der Name führt in die Irre: Am Donnerstag hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2022 in Berlin der Öffentlichkeit präsentiert. Über 5,6 Millionen Straftaten seien erfasst worden. Das sei ein Anstieg von 11,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Daraus ablesen lässt sich allerdings zunächst nur die Aktivität der Polizeien selbst, handelt es sich bei der PKS doch um wenig mehr als einen jährlichen Tätigkeitsbericht. Und so verschwieg Faeser in der Bundespressekonferenz den Unterschied zwischen dem, was Polizisten tagtäglich zu Protokoll geben, und den tatsächlich von ordentlichen Gerichten rechtskräftig gefällten Urteilen. Ein Grund: Mit den Zahlen wird Politik gemacht.

So griff sich Faeser einen von Innenministern gern für Massenüberwachung instrumentalisierten Deliktbereich in ihren Ausführungen heraus: »Das entsetzliche Ausmaß von sexualisierter Gewalt gegen Kinder« bereite ihr besondere Sorge. Bis zuletzt hatte auch die SPD-Politikerin diese schwerwiegenden Verbrechen herangezogen, um der Kritik von Bürgerrechtlern und Datenschützern an Vorstößen in Sachen Massenüberwachung möglichst viel Wind aus den Segeln zu nehmen. Um acht Prozent stieg die Zahl der Fälle von Missbrauchsdarstellungen, wie aus der PKS 2022 hervorgeht. »Diese Entwicklung müssen wir stoppen«, sagte die Ministerin. Wie das geschehen soll, deutete Faeser durch ihren Verweis auf die »mit Hochdruck« geführten Verhandlungen auf EU-Ebene über eine neue Verordnung »zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern im digitalen Raum« lediglich an.

Einen Hinweis gab die Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Iris Spranger (auch SPD), im Anschluss an Faeser. An der Frühjahrskonferenz der Innenministerinnen und Innenminister werde EU-Innenkommissarin Ylva Johansson teilnehmen. Deren »Expertise« wolle man in die eigenen Überlegungen »einfließen« lassen, sagte Spranger. Johansson zählt zu den vehementesten Vorkämpfern der sogenannten Chatkontrolle. Den Vorstoß der EU-Kommission, der darauf hinausläuft, digitale Kommunikation in der gesamten EU ständig auf möglicherweise strafbare Inhalte zu durchleuchten, wird von Faeser – entgegen anders lautender Zusagen des Koalitionsvertrages der Ampelregierung – unterstützt. Es diene angeblich dem Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern.

Der 2022 registrierte Anstieg der Fälle von Gewalt gegen Frauen, genauer: Vergewaltigung und sexuelle Nötigung, sei auch darauf zurückzuführen, dass die Anzeigebereitschaft der Betroffenen sich erhöht habe, sagte Faeser. Da laut einer Erhebung des Bundeskriminalamtes Frauen in der BRD sich nachts sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln weniger sicher fühlen als befragte Männer, brauche es »mehr Präsenz von Sicherheitskräften in öffentlichen Verkehrsmitteln«, eine höhere Polizeipräsenz an »kriminalitätsbelasteten Orten« und mehr Videoüberwachung »an Orten, wo Straftaten begangen werden«, sagte Faeser. So sollen der Bund und die ihm gehörende Deutsche Bahn AG bis nächstes Jahr 120 Millionen Euro für neue Überwachungskameras ausgeben.

Um sieben Prozent stieg vergangenes Jahr die Zahl der von der Polizei verzeichneten Angriffe auf Einsatz- und Rettungskräfte. Dies offenbare, »welche Verrohung« in der Gesellschaft existiere, beklagte die Bundesinnenministerin. Hier wurde sie auffällig genau: Exakt 34.218 Polizeikräfte seien angegriffen worden, 7.580 mehr als im Vorjahr. Faesers propagandistische Konsequenz: »Wir müssen auch die stille Mehrheit zu mehr Solidarität aktivieren«.