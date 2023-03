Kurs auf Störfall

Guillermo Quintero Schlagen hier Raketen ein, wird es gefährlich: Turbinenöl, Stickstoff, Sauerstoff und Wasserstoff lagern in den Tanks auf dem Gelände des AKW (März 2023)

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat sich »besorgt« über die Sicherheit des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja geäußert. Ihr Generalsekretär Rafael Grossi sagte nach einem Besuch der Anlage am Mittwoch, die militärischen Aktivitäten im Umkreis des AKW nähmen in letzter Zeit zu. Er wolle nun mit Russland und der Ukraine besprechen, welche Maßnahmen beide Kriegsparteien akzeptierten, um das Risiko eines Strahlenunfalls zu vermindern. Die Option einer entmilitarisierten Zone rund um das AKW sei aber derzeit nicht realistisch, weil eine solche Zone nicht kontrolliert werden könne. Einstweilen strebe er eine regionale Waffenruhe an, sagte Grossi.

Als problematisch hat sich in den vergangenen Wochen vor allem die externe Stromversorgung der Anlage erwiesen. Zwar sind seit vorigem Herbst alle sechs Reaktoren im Zustand der Kaltabschaltung, aber sie benötigen weiterhin Strom, um die Kühlsysteme und andere Sicherheitsvorrichtungen zu betreiben. Diesen Strom beziehen sie von einem externen Wärmekraftwerk, und die Verbindungsleitungen von diesem zum stillgelegten AKW sind zuletzt immer wieder durch Artilleriebeschuss zerstört oder beschädigt worden. Beide Seiten machen sich gegenseitig dafür verantwortlich, dass diese externe Stromversorgung immer wieder zusammenbricht. Das ist an sich nicht erstaunlich. Eine Analyse der möglichen Motive für eine solche Zerstörung der Stromleitungen hilft aber etwas weiter bei der Frage, wessen Verantwortung plausibler ist.

Russland hat die Anlage im März 2022 besetzt und kontrolliert das Gelände seitdem militärisch. Eine In­spektion der IAEA hat im Herbst 2022 in einer der Turbinenhallen des Kraftwerks geparkte russische Militärfahrzeuge festgestellt. Schon dieser Umstand macht es unwahrscheinlich, dass Russland Schuld am Beschuss trägt. Die Anlage wird von Russland kontrolliert und – wie rechtswidrig immer – als Garage für Militärfahrzeuge genutzt. Überdies hat Russland bei verschiedenen Gelegenheiten die Absicht erklärt, das AKW wieder in Betrieb zu nehmen, es vom ukrainischen Netz zu trennen und ans eigene anzuschließen. Warum also sollte es ein potentielles Beuteobjekt von Milliardenwert zerstören wollen? Und warum einen GAU riskieren, dessen Fallout mit den herrschenden Westwinden vorwiegend in östliche Richtung wehen würde?

All das lässt es plausibler erscheinen, dass die Ukraine für den Beschuss verantwortlich ist. Sie war es wohl auch, die eine von Grossi angestrebte Einigung auf eine entmilitarisierte Zone bislang verhindert hat. Denn wie Grossi am 23. März beim US-Thinktank Council on Foreign Relations in Nebensätzen andeutete, hat Kiew das Bedenken, dass jede Einigung auf eine entmilitarisierte Zone indirekt die russische Kontrolle über die Region zumindest faktisch anerkennen würde. Ebenso hat die Ukraine mehrfach erklärt, sie werde nicht dulden, dass das AKW Strom produziere, bevor es wieder unter ukrainischer Hoheit stehe.

Das Problem ist, dass ein monatelanges Verharren des AKW im Zustand der Kaltabschaltung von den Sicherheitsvorschriften nicht vorgesehen ist. Denn auch in diesem Zustand sind die Brennstäbe – und damit das Material, das potentiell schmelzen kann – noch in den Reaktoren. Die meisten Experten halten das für die am wenigsten gefährliche Variante, zumal auch die Lagerung des Brennstoffs außerhalb der Reaktoren zwar das Risiko beseitigen würde, dass dort Störfälle entstehen, allerdings ein anderes schaffen: nämlich die Frage der Kühlung der teilweise abgebrannten Brennstäbe.

Deren Sicherheit ist neuerdings auch noch von einer anderen Seite her bedroht – durch Wassermangel. Der Spiegel des Stausees von Kachowka, aus dem das AKW sein Kühlwasser entnimmt, ist seit Anfang November stark gesunken. Der standardmäßig bei etwa 16 Metern liegende Pegel wurde Anfang März bei knapp 13 Meter gemessen und fällt weiter. Ab zwölf Metern sehen Experten die Situation als »kritisch« an.

Wiederum ist es offen, wer für die Lage verantwortlich ist. Die Daten sind widersprüchlich. Die Staumauer etwa 130 Kilometer stromabwärts wird seit dem russischen Rückzug vom westlichen Ufer des Dnipro im Herbst an einem Ende von russischen Truppen kontrolliert, am anderen von ukrai­nischen. Beide Seiten werfen sich vor, die Mauer teilweise gesprengt zu haben. Satellitenbilder der US-Spionagefirma Maxar Technologies von Anfang November zeigen Zerstörungen im Bereich des Kraftwerks, das sich auf dem russisch kontrollierten linken Ufer des Dnipro befindet. Laut online verfügbaren Informationen sind in die Staumauer aber auf ihrer ganzen Länge Überlaufschotten angebracht, durch die Wasser abgelassen werden kann. Sollte tatsächlich Russland bei seinem Rückzug die Staumauer an seinem Ende gesprengt und damit den Wassermangel verursacht haben, wäre diese Entscheidung der Militärs sehr kurzsichtig gewesen. Denn je weniger Wasser im Stausee verbleibt, desto weniger kann auch in den Nordkrim-Kanal überfließen, der für die Wasserversorgung der Halbinsel von entscheidender Bedeutung ist.

So ist – losgelöst von allen aktuellen Schuldzuweisungen – nur eines sicher: Wenn im Sommer die Wasserspiegel ohnehin sinken, dürfte sich die Sicherheitslage des AKW zuspitzen. Die Ukrai­ne hätte zwar die Möglichkeit, den Wasserspiegel zu stabilisieren, indem sie aus den von ihr kontrollierten Stauseen weiter stromaufwärts mehr Wasser abfließen lässt. Aber daran hat sie wohl kein Interesse.