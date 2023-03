Keine Einigung möglich

Hendrik Schmidt/dpa Die Gewerkschaft erklärte die Gespräche mit der VKA in der Nacht zu Donnerstag für gescheitert

Auch die dritte Runde ohne Ergebnis. In der Nacht zu Donnerstag erklärte der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, die Gegensätze in der Verhandlungsrunde zum Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst seien letztlich »unüberbrückbar« gewesen. In den Verhandlungen zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) mit Verdi und Beamtenbund sei es nicht möglich geworden, einen »sozial gerechten« Abschluss zu erzielen, so Frank Werneke. Da die VKA gemäß der 2011 zwischen den Tarifparteien geschlossenen Vereinbarung die Schlichtung angerufen hat, herrscht ab Sonntag bis zum erfolgten Schlichterspruch wieder Friedenspflicht. Streikmaßnahmen sind also vorerst ausgesetzt.

Die VKA sei zu einer Zahlung von acht Prozent mehr bei einem Mindestbetrag von 300 Euro sowie einer Einmalzahlung in Höhe von 3.000 Euro bereit gewesen, erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in der Nacht zu Donnerstag. Welche Laufzeit diese zahlungsbereitschaft umfasste, ließ die auf Seiten der VKA verhandelnde Ministerin offen. Die Forderung von Verdi liegt bei einer Erhöhung von 10,5 Prozent auf 12 Monaten, mindestens aber 500 Euro mehr für die mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten.

Bei den von der Ministerin »kolportierten Ziffern« habe es sich um »unverbindliche Überlegungen« gehandelt, erklärte Verdi-Pressesprecher Jan Jurczyk am Donnerstag gegenüber jW. Diese seien »nicht Teil eines Angebots und daher auch nicht offizieller Verhandlungsstand«. Die Laufzeit habe Faeser »weggelassen, aber gemeint sind 24 Monate Laufzeit«. Letztlich seien diese Überlegungen für die Bundestarifkommission »der entscheidende Faktor« gewesen, die Verhandlungen für gescheitert zu erklären. Ähnlich erklärte eine VKA-Sprecherin gegenüber jW, die »Einzelkomponenten« bildeten lediglich »den Stand von Sondierungsgesprächen ab«. Durch »Erklären des Scheiterns« sei eine »Gesamteinigung« nun »vom Tisch«.

Laut Verdi stellt der ehemalige Bremer Staatsrat Hans-Henning Lühr (SPD) den Schlichter für die Gewerkschaft, für die VKA werde der ehemalige sächsische Ministerpräsident Georg Milbradt (CDU) aufgestellt. Eine Schlichtungskommission aus zwölf Vertretern beider Seiten muss nun bis Mitte April einen Einigungsvorschlag erarbeiten. Scheitert dieser, kann Verdi wieder in Streik treten.