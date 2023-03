Schäumende Amis

Evelyn Hockstein/REUTERS »Psychologische Kriegführung«: Tik-Tok-CEO Shou Zi Chew vor dem US-Kongress (23.3.2023)

Die Debatte um den Kurzvideodienst Tik Tok reißt nicht ab. Erst ging eine Welle von Nutzungsverboten für staatliche Stellen und ihre Beschäftigten durch die westliche Welt. Nun werden generelle Verbote diskutiert – allen voran in den USA. Der Vorwurf: Tik Tok gehört zum chinesischen Bytedance-Konzern, Nutzerdaten könnten an die Regierung in Beijing weitergegeben werden.

Konkrete Nachweise, dass personenbezogene Daten von Tik-Tok-Nutzern an öffentliche Stellen der Volksrepublik gelangen, gibt es bislang nicht. Dass die Möglichkeit besteht, ist indes naheliegend: So wie die US-Sicherheitsbehörden kraft Nachrichtendienstgesetz ganz offiziell nach Belieben personenbezogene Daten von den Servern US-amerikanischer Konzerne abgreifen dürfen, werden auch die chinesischen Dienste Mittel und Wege haben, sich die gewünschten Informationen zu beschaffen.

Das ist nichts Neues, doch in der Eskalationsdynamik des US-Wirtschaftskriegs gegen China wird die Kontrolle über Informationsflüsse bedeutender. Nachdem Washington bereits chinesische Netzausrüster der Telekommunikationsbranche wie Huawei und ZTE verbannte – und die untergebenen Staaten in Westeuropa zur Nachahmung nötigte –, soll es nun also der insbesondere bei Jugendlichen beliebten Social-Media-App an den Kragen gehen.

In der vergangenen Woche wurde Tik-Tok-Chef Shou Zi Chew zu einer Anhörung vor den US-Kongress zitiert. Abgeordnete beider Parteien überboten sich bei der Gelegenheit mit markigen Worten. »Ihre Plattform gehört verboten«, brüllte der eine. »Ein Portal für Drogenhändler« nannte eine andere den Onlineservice. Die Kommunistische Partei betreibe über Tik Tok »psychologische Kriegführung«, um US-amerikanische Kinder zu beeinflussen, lautete ein weiterer Vorwurf. Es dauerte, bis sich der parlamentarische Mob ein bisschen beruhigt hatte.

Chew versuchte, die Vorwürfe sachlich zu entkräften – was nicht einfach war, denn für komplexe Antworten gab es keinen Raum. »Ja oder nein?« brüllten hippelige Parlamentarier immer wieder dazwischen. Derweil betonte der Tik-Tok-Chef, man investiere in Datenschutz und die Daten US-amerikanischer Bürger lägen auf Servern in den USA. Der Algorithmus für Videoempfehlungen liefe über den US-Softwarekonzern Oracle. GPS-Ortungsdaten und biometrische Informationen sammle die App nicht. Und man nehme keine Weisungen der chinesischen Regierung entgegen. »Wir verpflichten uns gegenüber diesem Ausschuss und allen unseren Nutzern, dass wir Tik Tok frei von jeglicher Manipulation durch eine Regierung halten«, sagte Shou Zi Chew.

Wie geht es nun weiter? US-Präsident Joseph Biden fordert eine Abspaltung der Plattform vom chinesischen Mutterkonzern und will sie anderenfalls verbieten lassen. Die Mehrheit des Kongresses dürfte er auf seiner Seite haben. Das Handelsministerium in Beijing hatte der Forderung bereits eine Absage erteilt: »Ein Zwangsverkauf würde das Vertrauen von Investoren aus der ganzen Welt, einschließlich China, in die USA ernsthaft beschädigen«, hieß es am vergangenen Donnerstag.

Ein Verbot wäre für die US-Regierung allerdings nicht ohne Risiko. Die Wahrscheinlichkeit, dass es gerichtlich gekippt werde, sei hoch, meinen Experten. Schließlich haben die Tik-Tok-Kritiker wenig in der Hand und das Tool ist als Organ der auch in den USA verfassungsrechtlich geschützten freien Meinungsäußerung relevant. Hinzu käme die nicht ganz einfache Frage der technischen Umsetzung.

In der BRD wollen die Verantwortlichen eine solche Verbotsdebatte gerne vermeiden. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte vergangene Woche, sie sähe keine Grundlage für ein generelles Verbot. Man müsse aber verstärkt darüber aufklären, dass es sich bei Tik Tok um eine Firma handele, bei der »die Daten natürlich abfließen können«. Ähnlich das Bundesamt für Verfassungsschutz: »Wenn Sie sich Umfang der Daten, der Metadaten, der Inhalte bei Tik Tok anschauen, auf der einen Seite, und wenn Sie sich dann auch anschauen, welche Einflussmöglichkeiten staatliche Stellen auf solche Unternehmen haben, dann kann das nur Bauchschmerzen auslösen. Und die habe ich«, verlautbarte Vizechef Sinan Selen.