Mit Donaugrüßen

Alexander Golser »Genug des Trübsalblasens«: Erwin Riess (1957–2023) war immer voller Tatendrang

Es ist immer noch schwer zu glauben, auch wenn es mehrere Medien in den vergangenen Tagen gemeldet haben, unter anderem der ORF, der Standard, die Wiener Zeitung und die FAZ. Der österreichische Schriftsteller und langjährige jW-Autor Erwin Riess ist tot. Er starb in der Nacht zum 25. März im Alter von 66 Jahren, nach längerer Krankheit, wie es heißt. Die Angaben zu seiner Person am Rande seiner Beiträge für diese Zeitung lauteten etwa wie folgt: Geboren 1957 (am 13. März), Studium der Politik- und Theaterwissenschaft in Wien. Rollstuhlfahrer seit 1983, seit 1994 freier Schriftsteller. Aktivist der Behindertenbewegung. Theaterstücke, Hörspiele, Drehbücher. Die Liste der Publikationsorgane, für die er tätig war, ist lang. Zu nennen sind hier die von ihm herausgegebene Kulturzeitschrift Der Streit, außerdem das FORVM, Streitbarer Materialismus, die Volksstimme, Konkret, das Straßenmagazin Augustin und viele andere. Seit September 2018 schrieb er die alle zwei Wochen erschienene Kolumne »Korrespondent Groll« für die junge Welt.

»Herr Groll« und »der Dozent« sind seine bekanntesten Figuren. Der eine ist Kommunist, proletarischer Auto­didakt und Rollstuhlfahrer. Der andere ist nichtbehinderter Soziologe, stammt aus einer reichen Familie und wählt die SPÖ. Im Gegensatz zu ihm verachtet seine Mutter die »windelweichen Sozialdemokraten«, denen sie einst als Fabrikantin in Lohnverhandlungen gegenübersaß und die ihrer Ansicht nach glauben, »ihren Mangel an Manieren durch untertriebene Forderungen wettmachen zu können«. In den frühen Erzählungen aus den 90er Jahren hieß der Dozent noch »Tritt« und war recht eindimensional gezeichnet. Er fungierte als Zielscheibe von Grolls Kritik und als dessen Stichwortgeber. Später wird aus ihm eine eigenständige und komplexe Figur. Er wandelt sich vom Gegner zum Freund und Begleiter, der allerdings immer noch Grolls ­Widerspruch herausfordert.

Im Otto-Müller-Verlag erschienen insgesamt acht Groll-Romane, zuletzt »Herr Groll und die Wölfe von Salzburg« (2021). Die beiden Hauptfiguren sind regelmäßig auf Reisen und ermitteln im Auftrag des US-Mafioso Mister ­Giordano oder des »Ständigen Ausschusses zur vollständigen ­Klärung sämtlicher Welträtsel«, der beim »Binder-Heurigen in Wien-Floridsdorf in Permanenz tagt«. Herr Groll muss sich seinen Weg durch feindliches Gelände bahnen: Behindertentoiletten sind unauffindbar oder verschlossen, Rampen defekt, Parkplätze besetzt und die Verantwortlichen nie um eine Ausrede verlegen. Der Mafioso schlägt Methoden vor, wie sie in seiner Branche üblich sind: »Wenn man sich über ein neues Restaurant erregt, das Treppen aufweist, muss man nächtens Feuer legen oder den Zahlkellner niederschlagen. Bei hartnäckigen Besitzern empfiehlt es sich, den Chefkoch über die Klinge springen zu lassen; der Betreiber weiß dann, dass man es ernst meint.«

Die Handlung eines Groll-Romans nimmt langsam Fahrt auf und wird zunehmend rasant. Herr Groll und der Dozent lösen groteske Kriminalfälle, in denen Angehörige der herrschenden Gesellschaftsschichten Opfer oder Auftraggeber von Verbrechen sind. Mal geht es um einen Machtkampf im Vatikan, mal um ehemalige Heiminsassen, die auf Gewalt mit Gegengewalt antworten. In historischen Exkursen werden Vergangenheit und Gegenwart des Nazismus in Österreich durchleuchtet. Was die Geschichte der Linken angeht, erweist sich Herr Groll gelegentlich als flunkernder Chronist. Er lässt beispielsweise Antonio Gramsci 1923 nach Wien reisen, wo dieser die Bekanntschaft von Georgi Dimitroff, Otto Bauer und Egon Erwin Kisch gemacht haben soll. Neben allen Erörterungen bleibt außerdem noch Zeit für die Liebe, die Kunst und den Rotwein. Groll-Romane sind kurzweilig, pointenreich und stark in den Dialogen. Mit einem Wort, sie böten großartigen Stoff fürs Kino, vorausgesetzt, sie würden für die Verfilmung nicht politisch entschärft. Apropos Entschärfung: Anders als in anderen Zeitungen soll hier nicht verschwiegen werden, dass Erwin Riess lange Sympathisant und seit einigen Jahren Mitglied der KPÖ war. 2017 war er Kandidat der Partei bei den National­ratswahlen.

Erst kürzlich hatte Riess einen längeren Essay in der Zeitschrift Die ­Sichel veröffentlicht. Der erste Teil ist Carl Anton Postl alias Charles Sealsfield (1793–1864) gewidmet, einem österreichisch-US-amerikanischen Schriftsteller, der 1828 in einem Pamphlet mit der Restauration in seinem Herkunftsland abrechnete. Der zweite Teil besteht aus Briefen Grolls an den Dozenten, in denen die geschichtliche Misere der einstigen Doppelmonarchie ergründet wird. Selbstverständlich gelingt es Groll, den Bogen bis zur mangelhaften Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zu schlagen. Der Text endet mit einem »Nachruf zu Lebzeiten« auf die österreichische Neutralität. Diese sei schon lange untergraben, beispielsweise durch Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, zuletzt in die Ukraine.

Erwin Riess und ich kommunizierten hauptsächlich per E-Mail, meist ging es um seine Beiträge für die jW-Beilage »Behindertenpolitik«. Im Spätsommer 2019 trafen wir uns in Wien. Natürlich sprachen wir über Gesellschaft, Geschichte und Literatur, aber auch über barrierefreie Urlaubsziele in Italien. Tags darauf sahen wir uns noch einmal bei seiner Lesung auf dem gut besuchten Volksstimme-Fest am Prater. Die Idee, gemeinsam eine jW-Beilage zu gestalten, ließ sich nicht realisieren, er hatte zuviel zu tun. In seiner letzten Mail an mich berichtete er, dass er gerade erst einen Oberschenkel­bruch und eine Lungenentzündung überstanden habe. »Genug des Trübsalblasens«, fuhr er fort und vergewisserte sich der Deadline für eine neue Geschichte. Wie immer sandte er »Donaugrüße«, denn er liebte – so wie auch Herr Groll – den großen Fluss und die Binnenschifffahrt.