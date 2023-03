100.000 Ausfälle pro Jahr

Arnulf Hettrich/imago Mehr Fahrgäste, mehr Umsatz, mehr Gewinn? Die Bahn-Beobachter haben am Mittwoch einen Alternativbericht zur DB-Bilanz vorgelegt

An diesem Donnerstag präsentiert die Deutsche Bahn (DB) die Geschäftszahlen fürs Jahr 2022. Zu erwarten ist eine »Erfolgsbilanz«, wie Vorstandschef Richard Lutz schon Ende Januar durchblicken ließ. Gestiegene Fahrgastzahlen, deutlich mehr Umsatz und ein operativer Gewinn von »klar über einer Milliarde Euro« – da kommt Freude auf. Von wegen. Ein anderes Bild der Lage zeichnete vor genau zwei Wochen der Bundesrechnungshof (BRH). Demnach gerate der Staatskonzern angesichts einer Verschuldung von über 30 Milliarden Euro zu einem »Sanierungsfall, der das gesamte System Eisenbahn gefährdet«, befanden die Prüfer. Ihr Fazit: »Die DB entwickelt sich immer mehr zu einem Fass ohne Boden.«

Nicht anders schätzen die Aktiven bei Bürgerbahn die Situation ein. Die »Denkfabrik für eine starke Schiene« war vor einem halben Jahr als Nachfolger des Bündnisses »Bürgerbahn statt Börsenbahn« von 22 Vertretern verschiedener DB-kritischer Bahninitiativen in Kassel gegründet worden. In ihrer Verantwortung entstand auch der diesjährige »Alternative Geschäftsbericht 2022« zur Deutschen Bahn, der am Mittwoch in guter Tradition am Vortag der offiziellen DB-Bilanzpressekonferenz in Berlin vorgestellt wurde. Der Report versammelt auf 140 Seiten Einzelbeiträge zu etlichen Baustellen: teure Auslandsabenteuer, irrwitzige Großprojekte, verfallende Infrastruktur, Selbstbedienung des Managements, Beschäftigungsnotstand, Hochgeschwindigkeitswahn et cetera.

Warum aber ist die DB-Bilanz reine Augenwischerei? Weil der Konzern wesentliche Teile seiner Einnahmen aus staatlichen Zuschüssen generiert, wie Bahnexperte Winfried Wolf im Artikel »Auferstanden aus Ruinen – wirklich?« beleuchtet. Im Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2021 hat das Unternehmen laut BRH im Kerngeschäft Eisenbahnverkehr und Infrastruktur Eigenerlöse von 13,8 Milliarden Euro erzielt, demgegenüber standen aber 16,6 Milliarden Euro aus öffentlichen Mitteln. Das sei, so Wolf, kein Argument gegen Subventionen, lasse die Darstellung, die Bahn mache Gewinne, aber »äußerst fragwürdig« erscheinen. Das gilt um so mehr beim Blick auf die Sparten, die tatsächlich Verluste einfahren. Dies nämlich betraf auch 2022 den Fernverkehr, den Nahverkehr und vor allem »DB Cargo«, also alle Bereiche, die mit der Beförderung von Personen und Gütern zu tun haben. Geld mit der Schiene (nicht auf) verdient die Bahn vor allem mit Trassen- und Bahnhofsnutzungsentgelten, also damit, die private und öffentliche Konkurrenz zu gesalzenen Preisen im eigenen Netz verkehren zu lassen.

Nun will aber die Ampelregierung das DB-Netz zum Jahresbeginn 2024 unter dem Konzerndach in eine Infrastrukturgesellschaft namens Infrago überführen, die, weil »gemeinwohlorientiert«, keine Profite erwirtschaften dürfte. »Dann sind die Verluste des DB-Konzerns im Bereich Schiene erheblich und auf Dauer existenzgefährdend«, meint Wolf. Als Gewinnbringer blieben nur noch die Auslandsgeschäfte, von denen aber lediglich der Logistiker »DB Schenker« verlässlich schwarze Zahlen schreibt. Die Bahn als Eisenbahnunternehmen wäre noch mehr als heute schon einzig als Zuschussbetrieb überlebensfähig.

Oder läuft es auf das Szenario hinaus, vor dem am Dienstag das Bündnis »Bahn für alle« warnte? Demnach könnte der DB-Konzern nach der Strukturreform im Zeichen von noch mehr Wettbewerb – was sich die Bundesregierung ausdrücklich wünscht – weiter geschrumpft werden und auf Deutschlands Schienenwegen demnächst noch mehr Chaos herrschen. Der »Bürgerbahn«-Bericht liefert auch dazu Erhellendes: »In jedem Jahr fallen inzwischen 100.000 Züge komplett aus.«