Ohne Aufklärungseifer

Fabrizio Bensch/REUTERS Die Servicegesellschaft CFM wurde wieder in den Mutterkonzern Charité eingegliedert. In Ordnung ist deshalb noch lange nichts

Wegen des Verdachts der Untreue und möglicher Vergaberechtsverstöße ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Charité Facility Management GmbH (CFM). Die CFM ist eine Tochterfirma des größten Universitätsklinikums Europas und agiert in den Bereichen Sicherheits- und Wachdienste, technische Serviceleistungen, Reinigungs- und Transportdienste sowie Catering. Nach Untersuchungen einer beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geht es um einen mutmaßlichen Schaden in Höhe von sieben bis zehn Millionen Euro, wie vor einer Woche zuerst der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) berichtete. Die fraglichen Akten sind demnach an das Landeskriminalamt (LKA) zur weiteren Auswertung übersandt worden, gegen die Beschuldigten wurde Strafanzeige erstattet.

Der Fall hat eine längere Vorgeschichte. Bereits im Sommer 2021 hatte ein hauseigenes »Hinweisgebersystem« Alarm geschlagen. Daraufhin ließ die Charité die Vorgänge von externen Prüfern durchleuchten, die ihre Ergebnisse an die Staatsanwaltschaft weiterleiteten. Allerdings stellte die ihre Untersuchungen später »mangels Tatverdacht« ein. Gleichwohl zog die Angelegenheit personelle Konsequenzen nach sich, nicht jedoch bei den CFM-Verantwortlichen, sondern den einfachen Beschäftigten. Von ihnen wurden ausgerechnet jene vor die Tür gesetzt, die auf die Verstöße hingewiesen hatten. Für Kalle Kunkel, Abgesandter der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im CFM-Aufsichtsrat, ist das ein »Skandal unter vielen«, wie er am Montag im Gespräch mit junge Welt erklärte. Dass seinerzeit diejenigen abgestraft wurden, die Licht ins Dunkel der Machenschaften bringen wollten, nannte er »sehr bezeichnend« und ein »richtig schlechtes Signal in Richtung Belegschaft«.

Nach weiteren RBB-Recherchen traten die Ermittler im Juli 2022 erneut auf den Plan. Dabei stellte sich heraus, dass der erste Bericht der Wirtschaftsprüfer die Schwere der Vorwürfe wohl auf ein paar wenige Verstöße gegen unternehmerische Treuevorschriften (Compliance) heruntergespielt hatte. Dabei sind die mutmaßlichen Vergehen sehr viel gravierender. Wie der Vorstand der landeseigenen Universitätsklinik in der Vorwoche mitteilte, habe eine hauseigene Revision ergeben, dass durch Aufträge, die die CFM an externe Firmen vergeben hatten, »ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden« entstanden sei. In allein acht Fällen soll bei Serviceleistungen der »Gebäudebewirtschaftung« gegen das Vergabegesetz verstoßen worden sein. Eines der betreffenden Unternehmen taucht laut RBB in keiner der üblichen Wirtschaftsdatenbanken auf und verfügt über keine eigene Webseite. Seine Angebote und Rechnungen sollen zum größten Teil nachdatiert worden sein, auch hatte es keine Ausschreibung vor der Beauftragung gegeben.

Für Verdi hat der lange Zeit gebremste Aufklärungseifer System. »Hätte der Aufsichtsrat schon 2021 alle notwendigen Unterlagen bekommen, wäre nicht ein Jahr verschwendet worden«, bemerkte Kunkel. Es gehe deshalb um »zwei Baustellen: Was und wieviel wurde unterschlagen, und welche unternehmerischen Strukturen haben das alles erst ermöglicht?« Die CFM ist ein Paradebeispiel dafür, wie mit dem Outsourcing eigentlich originär staatlicher Aufgaben Löhne gedrückt, Arbeitsbedingungen verschlechtert und Intransparenzen geschaffen werden, die zu krummen Geschäften einladen. Die Partnerschaft zwischen Charité und CFM mit rund 3.000 Beschäftigten reicht bis ins Jahr 2006 zurück. 2019 wurde die Privatisierung schließlich formell rückgängig gemacht und das Unternehmen wieder als 100prozentige Tochter in das Klinikum eingegliedert.

Laut Kunkel wirkt der »Kontrollverlust« gleichwohl fort, was sich unter anderem daran zeige, dass im Aufsichtsrat »kein politischer Vertreter« sitze. Bis heute lägen dem Gremium nicht einmal die konkreten Meldungen vor, die die Ermittlungen ausgelöst hatten. »Auch die Diskussion um die Kündigung der Hinweisgeber war nicht gewünscht.« In einer Medienmitteilung vom vergangenen Dienstag fährt Verdi schweres Geschütz auf. An die Adresse des Berliner Senats gerichtet forderte der stellvertretende Landesbezirksvorsitzende für Berlin-Brandenburg, Benjamin Roscher, die »Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses«.