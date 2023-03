»Beton im Rückgrat«

Oliver Rast/jW Entlohnung entspricht keinesfalls dem Einsatz verausgabter Arbeitskraft (Berlin, 27.3.2023)

Die beiden stämmigen Mittfünfzigerinnen sind seit Stunden auf den Beinen. Renate Schmidt und Kollegin Sandra Kayser. Die eine berlinert stark, die andere sächselt leicht. »Mitten in der Nacht haben wir begonnen, Brötchen zu schmieren, mit Käse, mit Wurst, für alle ist was dabei«, sagt Schmidt, und stapelt großformatige Tupperwaren mit den übriggebliebenen belegten Backwaren. Viel sei nicht mehr da, »wir waren schon vier Uhr morgens in Lichtenberg im Stellwerk bei der Deutschen Bahn unterwegs«, ergänzt Kayser. Streiken mache halt hungrig.

Das dynamische Duo ist seit rund 30 Jahren bei der Bahn; als Zugbegleiterinnen im Dress der DB Regio. Und gerade zur zentralen Kundgebung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Berliner Ostbahnhof geeilt. Zum 24stündigen Warnstreik von EVG und Verdi. Es ist kurz vor halb neun, kühle Brisen wehen über den Bahnhofsvorplatz, im Hintergrund zupft einer an seiner Klampfe. Selbstgetextetes Arbeiterliedgut dröhnt aus der an einem Fahrrad montierten Box in die versammelte Streikschar. Rund 350 EVG-Kolleginnen und -kollegen sind gekommen. Einige Wippen im Takt.

Auch Schmidt und Kayser. Sie seien nicht nur hier, um Essensreste zu verteilen, betont Schmidt gegenüber dem Autor und rückt im selben Atemzug die weiß-blau-rote EVG-Streikweste zurecht. »Wir sind entschlossen, wir kämpfen für unsere EVG-Forderung von 650 Euro Lohnplus für alle bei zwölf Monaten Laufzeit.« Punkt. Und: Zahlreiche Bahnbeschäftigte seien sprichwörtlich runter mit der Bereifung, fix und alle. Schmidt: »Coronakrise, Kundenansturm nach dem Neun-Euro-Ticket, immer weniger Personal, immer mehr Schichten.« Weitere Extrabelastungen seien einfach nicht mehr zu stemmen. Schon gar nicht für den kargen Lohn. Zudem fehle es oft an Sicherheit in den Zügen. »Angemotzt zu werden ist für uns das verbale Tagesprogramm«, schnauft Kayser. Manchmal eskalierten die Pöbeleien der Fahrgäste zu körperlichen Attacken. Was ist mit dem Sicherheitsdienst? »Kaum Leute, überall Engpässe.« Dazu passt die typische Minibesetzung im DB Regio: Ein Lokführer, eine Zugbegleiterin, das war’s – wochentags wie an Wochenenden. Dunkelgraue Wolken schieben sich vor die Sonne, Windböen brausen durch die Menge, einige haben etwas Mühe, Transparente mit Protestlosungen hochzuhalten.

Für zehn Uhr ist der Hauptakt vor dem Streikzelt auf dem Bahnhofsvorplatz angekündigt. Cosima Ingenschay soll zu den Streikenden sprechen. Die 44jährige ist seit Oktober stellvertretende EVG-Vorsitzende. Geboren im Ruhrgebiet, gilt sie als energische Verhandlerin bei den aktuellen Tarifgesprächen mit den Bahnbossen. Und sie ist gefragt an diesem Vormittag, ein Interview folgt dem nächsten. »Alle Beschäftigten sind total motiviert«, sagt sie zu jW. Ein »phänomenal« schiebt sie gleich nach. Superlativisch geht es weiter. Der gemeinsame Warnstreik mit Verdi sei »historisch in der Mobilitätsbranche« und verbessere Gewerkschaftspositionen im Clinch mit der Gegenseite. Richtig ist indes auch: »Das Hin-und-her-Springen zwischen Verhandlungstisch und Streikkundgebung ist ein Spagat.«

»Anstrengend«, wollte sie wohl sagen. Die EVG verhandelt mit rund 50 Bahn- und Busunternehmen, oft einzeln. Und nicht zuletzt für Kolleginnen und Kollegen mit sehr unterschiedlichen Jobs im Verkehrssektor. Ingenschay: »Über Berufsgrenzen hinweg zusammenzustehen, war schon immer unser EVG-Credo.« Am Mittwoch wird übrigens weiter gestritten, zweite Runde mit Vertretern der Osthannoverschen Eisenbahnen aus Celle. Wann mit einem Ergebnis im Arbeitskampf zu rechnen ist? Unklar. »So oder so, das wird eine echt harte Tarifrunde«, ahnt Ingenschay. Und das hier dürfte auch nicht der letzte Streik gewesen sein.

Nun muss die Vizechefin der EVG aber auf die Bühne. – Ups, die gibt es gar nicht, nicht einmal eine improvisierte. Ingenschay schaut sich kurz um, ein Findling von 40, 50 Zentimetern Höhe genügt ihr. Im Nu findet sie auf dem unebenen Gestein festen Stand, greift zum Mikro des Liedermachers mit der Klampfe – und spricht. Das Musikinstrument ist dabei blöderweise noch in den Verstärker gestöpselt. Und der Kerl stimmt während der ersten Sätze Ingenschays seine Saiten. Rede und Quietschtöne vermischen sich. Die Gewerkschafterin lässt sich nichts anmerken, dringt mit ihrer Kernbotschaft trotzdem durch: »Wir haben dank unserer Streikaktion jetzt richtig Beton im Rückgrat«. Schmidt und Kayser gefällt das. Sie fühlen sich gestärkt an diesem Vormittag – und versichern: »Wir bleiben standhaft, streikbereit.«

Einen Bonbon hat Kayser noch, während sie das halbe Dutzend leerer Tupperwaren in Stoffbeuteln verstaut – speziell für den Redakteur der jungen Welt. Sie kennt die Zeitung, von früher jedenfalls. Kayser öffnet ihre geballte Faust: »Guck mal, ein altes Abzeichen der Thälmannpioniere! Habe ich gerade auf dem Boden gefunden, da bei den Pflastersteinen.«