Alter Bekannter

Michele Tantussi/REUTERS Nach derzeitigem Stand sollen 47 von noch 129 Filialen geschlossen werden

Schon länger bahnte sich beim insolventen Warenhausunternehmen Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK) ein Wechsel in der Chefetage an. Bevor sich am Montag die GKK-Gläubiger versammeln, um den Sanierungsplan abzustimmen, zeichnet sich nun ab, dass die Warenhauskette nach ihrer anstehenden Schrumpfungskur einen neuen Boss bekommen wird. Dabei ist der neue ein altbekannter Manager – zumindest für den Unternehmensteil, der früher Galeria Kaufhof hieß: Der Belgier Olivier van den Bossche war dort bereits CEO, als der Metrokonzern die Warenhauskette 2015 an die kanadisch-US-amerikanische Hudson’s Bay Company verkaufte. Bevor Galeria Kaufhof an die österreichische Signa-Holding von René Benko weiterverkauft und bald darauf mit Karstadt fusioniert wurde, verschwand van den Bossche bereits wieder, um 2021 zum Vertriebsgeschäftsführer von GKK ernannt zu werden.

Der derzeitige Vorstandschef Miguel Müllenbach hat es in seinen drei Jahren beim Warenhausunternehmen zu einer stattlichen Bilanz gebracht: zwei Insolvenzverfahren, an deren Ende viele Häuser schließen mussten bzw. müssen, dem Abbau vieler Arbeitsplätze, enorme Schulden bei Lieferanten, Kommunen, dem staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds und weiteren Gläubigern, die vermutlich auch diesmal zum großen Teil »erlassen« werden, sowie dem Niedergang der Warenhäuser in der Bundesrepublik an sich. Solche Leistungen werden angemessen belohnt. Nach Angaben von GKK soll Müllenbach nach dem Stabwechsel zu van den Bossche in die Geschäftsführung der Muttergesellschaft Signa Retail wechseln und in den Aufsichtsrat von GKK einziehen, wie die Lebensmittelzeitung am Donnerstag meldete. Der Aufsichtsrat muss diese Änderungen noch abnicken.

Für den alten und den neuen Chef gab es jetzt schon viel Lob bzw. Vorschusslorbeeren. »Olivier van den Bossche ist als Galeria-Vertriebschef und ehemaliger Kaufhof-CEO wie kein anderer für den Neustart nach erfolgreicher Beendigung des Schutzschirms prädestiniert«, tönte GKK-Aufsichtsratschef Wolfram Keil laut dpa, wobei das Schutzschirmverfahren – die besondere Variante eines Insolvenzverfahrens – Anfang Februar längst in ein klassisches Insolvenzverfahren übergegangen ist. Auch für Müllenbach hatte Keil warme Worte übrig und bedankte sich für »seinen unermüdlichen Einsatz und den Glauben an die Zukunftsfähigkeit des innerstädtischen Warenhauses«. Der Nochchef erteilte sich selbst auch Bestnoten und erklärte: »Mit Abschluss des Verfahrens sehe ich Galeria Karstadt-Kaufhof so aufgestellt, dass ich es guten Gewissens an meinen Kollegen Olivier van den Bossche übergeben kann.«

Ob der bei seinem zweiten Einsatz an der Spitze des letzten verbliebenen Warenhausunternehmens in der Bundesrepublik eine glückliche Hand haben wird, ist allerdings völlig offen. Nach derzeitigem Stand sollen 47 von noch 129 Warenhausfilialen geschlossen werden, um die 5.000 Beschäftigte in den Häusern und der Zentrale könnten ihre Arbeitsplätze verlieren, und die Gläubiger sollen – wie schon 2020 im letzten Insolvenzverfahren – auf den größten Teil der geschuldeten Geldbeträge »verzichten«. Eine ziemliche Bürde für den »Neuen« – zumal im Moment auch noch nicht klar ist, mit welchen spannenden Sortimenten und neuen Konzepten sich die geschrumpfte Warenhauskette nach überstandenem Insolvenzverfahren präsentieren wird.