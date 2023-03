Das große Miteinander

Historical Views/imago Größe ist nicht gleich Pathos: César Franck (ca. 1880)

Das Französische durchsetzte zu Napoleons Zeiten das Deutsche wie heute das amerikanische Englisch, spielt aber, anders als in Literatur und bildender Kunst, im deutschen Musikbetrieb bis heute keine wirklich bedeutende Rolle. Mit Ausnahme einiger Rosinen wie Bizets »Carmen«, Berlioz’ »Symphonie fantastique«, Debussys »La Mer« oder Ravels »Boléro«. Da kam der 200. Geburtstag des französisch-eingebürgerten (in Belgien geborenen) César Franck (1822–1890) im Dezember 2022 gerade recht. Er war nach Art Theodor Fontanes ein echter Spätzünder. Nach einer abgebrochenen Klavier­solistenkarriere verbrachte er viele Jahre als gehobener Kirchenorganist in Paris, er hatte sein Auskommen.

Von allen begiftet

Wie er dann allerdings, schon einigermaßen prominent, politisch unter die Räder geriet, dürfte die Zeitgenossen von 2023 an die politische Gegenwart erinnern: Nach dem Sieg der preußischen Armee über Napoleon III. und vollends nach der nunmehr reichsdeutschen Annexion von Elsass-Lothringen, wurde Deutschland für die Franzosen zum »Erbfeind« (und vice versa). Franck und andere gründeten 1871 die alles Deutsche bekämpfende Société Nationale de Musique, er wurde später deren Präsident. 1872 ernannte man ihn zum Orgelprofessor am Pariser Konservatorium. Sein Pech: Er kam als Musiker nicht von seiner Bewunderung für Wagner und vor allem für Beethoven los. So wurde Franck zum frühen Beleg dafür, dass Cancel Culture keine Erfindung des dritten Jahrtausends ist. Man begiftete ihn von allen Seiten, er hatte keine Chance. Franck trat aus der Société Nationale de Musique aus, er zog sich für die letzten 20 Jahre seines Lebens aus der Öffentlichkeit zurück. Und komponierte weiter.

Die d-Moll-Sinfonie – seine einzige; er begann mit der Komposition als Vierundsechzigjähriger – hat nicht von ungefähr die Tonart auch von Beethovens letzter Sinfonie; sie enthält thematisch ein Zitat aus dem letzten Streichquartett Beethovens und bedient sich, in allerdings variativ verarbeitender Eigenart, des Beethovenschen Einfalls, im Finalsatz alle im Werk zuvor eingeführten Themen noch einmal Revue passieren zu lassen.

Wurschtig einverstanden

Die Aufnahme mit dem französischen Dirigenten Alain Altinoglu und dem Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks (man höre wahlweise alternativ die gefühligere, weniger strukturbetonte Aufnahme mit Pierre Monteux und dem Chicago Symphony Orchestra von 1961) macht das in Francks übergroßem Orchester schwierig herauszuarbeitende Miteinander, das Ineinanderübergehen großflächiger Streicher- und Blechbläserausbrüche und kleinteilig kontrapunktischer Holzbläser- und Streicherpartien gut durchhörbar. Francks extreme Chromatik, seine dynamischen Kontraste auch im Volumen, vor allem die alles bei Brahms, Bruckner oder Wagner übertreffenden harmonischen Reibungen entschmalzen das Ohr, es hört besser.

Es beginnt in düsterer Stimmung in d-Moll und endet im dritten Satz wie das Vorbild in lichtem D-Dur. Für so etwas wie »durch Nacht zum Licht« war das Jahrhundert allerdings zu blutig gewesen, ideologisch zu turbulent. Das Motiv der Lentoeinleitung wird zur thematischen Keimzelle des Satzes, ja des ganzen Werks. In schon sehr freier Handhabung des Sonatensatzprinzips lässt er dieses Lentomotiv als das Wohlvertraute, ohne auf weitere Themen zu verzichten, in immer veränderter Gestalt, Instrumentierung, Anmutung immer wieder auftauchen. Abwechslungsreich auch das Allegretto in der Mitte: Auf eine troubadourische, die Eins im Dreiertakt tänzerisch betonende Einleitung der gezupften Streicher und Harfen erzählt eine Melodie des Englischhorns vom wurschtigen Einverstandensein mit der Welt. Imitation, kontrapunktische Verzweigung, ein Unisonoreigen, der in Kürze zum Trauermarsch mutiert – und dann umschwirren auf einmal Triolen der Geigen die Betonung auf der Eins und hast du nicht gesehen, befindet man sich – mitten im langsamen Satz – in einem Sinfoniescherzo (Francks d-Moll-Sinfonie hat nur drei Sätze). Es klingt das alles weniger nach Liszt und Wagner als vielleicht für Augenblicke nach Debussy und vor allem nach ihm, César Franck, selbst.

Dann eben die Harfen

Auch der letzte Satz ist durchwachsen von Rückbezügen. Aus Moll ist Dur geworden, aber die Düsternis des Beginns taucht trotz insgesamt unverkennbarem Drang ins Final-Positive immer wieder auf. Francks Kunst der Überblendung des Überblendeten – er sorgt im nächsten Moment strikt diatonisch für einige Takte Klarheit und tonale Sicherheit – hat etwas vom Wesen jener europäischen Epoche, die nach der deutschen Reichsgründung mit wachsender Stärke der deutschen Großindustrie nach imperialer Sonne strebte, den Kontinent in eine tiefe geistige Krise stürzte. Sie war mit dem Ersten Weltkrieg nicht beendet: Eine Zäsur, weg von sicher geglaubten Werten, hin zur auch kulturellen Barbarei des Imperialismus.

Und dann eben die Harfen! Franck schafft es, sie wirklich klingen zu lassen wie aus dem siebten Himmel. Das Finale baut sich stark auf. Was Franck, beide Dirigenten der empfohlenen Fassungen interpretieren ihn so, seinem großen deutschen Kollegen voraushatte: Bei ihm ist Größe nicht immer gleich Pathos. Aber César Franck in Paris war ja gerade mal fünf, als Ludwig van Beethoven in Wien mit siebenundfünfzig schon starb – und ihm die Erfahrungen eines halben Jahrhunderts hinterließ.