»Privilegierte Schichten können sich abschotten«

Sebastian Gollnow/dpa Das besetzte Haus im Gallusviertel (Frankfurt am Main, 5.12.2022)

Seit dem 3. Dezember halten vormals wohnungslose Menschen ein Haus im Gallusviertel von Frankfurt am Main besetzt. Doch ein als Übereinkunft zwischen den Eigentümern der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Stadt abgeschlossener Gestattungsvertrag läuft Ende April aus. Was ist die Folge?

Zunächst: Die wohnungslosen Menschen leben erst seit Mitte Januar im Haus. Wir wollten sie dort erst dann gesichert einziehen lassen, wenn ein Vertrag vor Räumung schützt. Davor war dort ein Ort für politische Veranstaltungen. Wir haben verhandelt. So kam es zum Vertrag mit der städtischen Konversions-Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, der KEG, die das Haus von der FAZ mietete. Der läuft offiziell am 30. April aus, spätestens aber kurz vor Beginn der Abrissarbeiten. Die haben auf dem Gelände, wo der neue Wohnkomplex »Hellerhöfe« entstehen soll, bislang nicht begonnen. Weil es hier bereits leerstehende Häuser gibt, sehen wir keine Dringlichkeit für einen Auszug. Die KEG verhandelt mit der FAZ aktuell zur Möglichkeit einer Vertragsverlängerung. Bislang wurde kein Ersatzobjekt gefunden, das in einem geeigneten Zustand ist, damit die mehr als 30 wohnungslosen Menschen ab Anfang Mai dort längerfristig einziehen könnten.

Wie geht es den Menschen im Haus angesichts der unsicheren Wohnsituation?

Es hat sich eine Gemeinschaft entwickelt. Das Wohnprojekt mit kulturellem und politischem Anspruch darf nicht zerstört werden. Sonst würden alle wieder auf der Straße landen. Wir wollen zudem nicht mit einzelnen über die Stadt verteilten Wohnungen abgespeist werden. Viele Bewohnerinnen und Bewohner haben weder ein Handy noch einen E-Mail-Account, über den wir sie erreichen könnten.

Aktivistengruppen wie »Stadt für alle«, »Defend Kurdistan«, »Fridays for Future« oder Autobahngegner nutzen das Haus als Zentrum. Ist auch das ein wichtiger Aspekt?

Ja. Aber weil das Projekt vor allem als Wohnraum dient, treffen sich politische Gruppen seit Mitte Januar dort weniger. Es gibt dort aber auch Konzerte.

Das Haus soll geräumt werden, um im traditionellen Arbeiterbezirk Gallus neu zu bauen.

Man soll dort wohnen, einkaufen, die Kinder in die Kita und Schule schicken; ökologisch soll es sein. Doch es ist nicht geplant, dass sich die neue Siedlung in das Viertel einfügt. Wir kritisieren dies als »Gated Community«: Privilegierte Bevölkerungsschichten können sich von einer sozial unterlegenen Nachbarschaft abschotten. Es wird gentrifiziert. Die »Hellerhöfe« sollen mit vorgeblich 30 Prozent Sozial- und gefördertem Wohnraum entstehen; mit nur zu 15 Prozent in der Stadt dringend benötigten Sozialwohnungen, die nach 20 Jahren aus der Sozialbindung herausfallen. Das ist keine Verbesserung des sozialen Wohnens.

Wie schätzen Sie vor dem Hintergrund die Stichwahl zur Oberbürgermeisterwahl am Sonntag zwischen SPD-Kandidat Mike Josef und Uwe Becker von der CDU ein?

Josef ist als Kandidat für soziales Wohnen in den Wahlkampf gezogen. Aber als Planungsdezernent in den vergangenen Jahren hat er das nicht umgesetzt, wie das Beispiel »Hellerhöfe« zeigt. Inzwischen ist er dazu übergegangen, sich positiv über unser in der Bevölkerung beliebtes Wohnprojekt zu äußern. Mit ihm hätten wir zumindest eine Projektionsfläche, um Druck zu machen. Becker hat diesbezüglich nichts im Angebot, er bietet »Sicherheit« an: gemeint ist, sich nicht gegen Armut, sondern gegen Arme einzusetzen; etwa mit mehr Polizei.

Zuletzt wendete sich ab 2012 die Blockupy-Bewegung in Frankfurt gegen die Macht des Kapitals in der Stadt. Könnte es wieder Proteste geben?

Mag sein. Wir sind antikapitalistisch organisiert. Wenn Menschen nur ein Dach über dem Kopf haben und überleben, reicht das nicht. Aus der Bevölkerung erleben wir Zuspruch für unsere Kritik sowie auch Unterstützung für die Hausbesetzung, die wir so nicht erwartet haben. Durch Corona und die Klimakrise ist vielen bewusst, dass das System so nicht weitergehen kann.