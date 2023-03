Protestposten Küste

Frank Molter/dpa Auf hoher See: Zahlreiche Kutter bei ihrer maritimen Demonstration vor dem Tagungshotel (Büsum, 23.3.2023)

Mit der Idylle ist es vorbei. Trecker und Kutter, Hunderte, vielleicht mehr als 1.000, postierten sich am Donnerstag zu Wasser und zu Land vor dem schmucken Nordseeheilbad im schleswig-holsteinischen Büsum. »Eine beeindruckende Kulisse vor dem Tagungshotel«, räumte selbst eine Sprecherin aus dem niedersächsischen Landwirtschaftsministerium am Donnerstag gegenüber jW ein.

Der Grund des Protestes von Ackerbauern, Milchviehhaltern, Geflügelzüchtern und Fischern: die turnusgemäße Agrarministerkonferenz (AMK) im Frühjahr. Die ministerielle Riege aus Bund und Ländern tagt seit Mittwoch, Ende ist am Freitag. Die Tagesordnung der AMK, die jW vorliegt, ist pickepackevoll, 36 Punkte. Von der EU-Gemeinwohlprämie im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) über den EU-Vorschlag »zur Wiederherstellung der Natur« samt drastischer Reduktion von Pflanzenschutzmitteln bis hin zum Umbau der Nutztierhaltung, bei Mastputen etwa. Auch aus Sicht der größten Landwirteorganisation hierzulande, des Deutschen Bauernverbands (DBV), ist ein agrarpolitischer Kurswechsel notwendig. »Wir Landwirte werden unseren Teil zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen«, wurde DBV-Präsident Joachim Rukwied am AMK-Auftakttag in einer Mitteilung zitiert. Aber die Vorschläge der EU-Kommission »zur Wiederherstellung der Natur« würden für die Landwirtschaftsbetriebe und die Ernährungssicherung in Europa »fundamentale, negative Auswirkungen haben«.

Auf GAP-Prämien bei nachhaltiger Weidetierhaltung pochen besonders der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) und die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL). Schließlich sei der hohe ökologische Wert von Grünland und Weidehaltung »vollkommen unstrittig«, so Milchbäuerin Kirsten Wosnitza von der AbL. Und die Not sei teils existentiell, ergänzte die regionale BDM-Leiterin Ursula Trede. Ein Beispiel: Bei rund 45 Cent pro Kilogramm Milch liegen aktuell allein die variablen Kosten. Im Krisenjahr 2016 lagen sie noch bei 27 Cent. Enorme Liquiditätsengpässe seien die Folge – Trede: »Wer eine vielfältige bäuerliche Landwirtschaft erhalten will, kann nicht warten, bis sich der Markt durch Betriebsaufgaben selbst ›bereinigt‹.«

Den Krabbenfischern in der Nordsee geht es kaum anders. Sie monieren weitere Fanggebietsbeschränkungen; dies käme einem Berufsverbot gleich, hieß es am Mittwoch aus Kreisen des Landesfischereiverbands Schleswig-Holstein. Soweit will Ina Latendorf (Die Linke) nicht gehen. Bei der Fischereipolitik müssten soziale Perspektive der Fischer und Erholung der Fischbestände gleichermaßen berücksichtigt werden, sagte die agrarpolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion am Donnerstag zu jW.

Wie reagieren zuständige Minister auf Vorwürfe und Proteste? Diplomatisch. »Ich wäre irritiert, wenn es keine Demonstrationen gäbe«, teilte Schleswig-Holsteins Agrarminister Werner Schwarz (CDU), bis 2022 DBV-Vizepräsident, am Donnerstag gegenüber jW mit. Der Unmut sei groß und überall spürbar. Und die Konsequenz daraus? Ressortkollegin Miriam Staudte aus Niedersachsen sekundiert: »Auf keinen Fall darf man das Feld EU-feindlichen Gruppierungen überlassen, die den Protest instrumentalisieren und Konflikte schüren, statt nach Lösungen zu suchen«, betonte die Grünen-Politikerin gleichentags auf jW-Nachfrage. Was bedeutet das zum Beispiel für Krabbenfischer? Staudte: »Ich werde mich dafür einsetzen, dass von der AMK ein Signal gegen ein pauschales Verbot der grundberührenden Schleppnetzfischerei kommt.« Viel ist das nicht, wohl aber realistisch, zumal auf der AMK keine Beschlüsse gefasst werden.

Davon unabhängig, Bauern sind in Rage – und uneins. In Büsum demonstrierten Verbände an verschiedenen Orten. »Idyllisches Miteinander« sieht anders aus. Reinhard Jung überrascht das nicht. »Der DBV ist längst Teil des Mainstreams nach dem Motto ›Unsere umweltschädliche Landwirtschaft muss komplett umgekrempelt werden‹«, sagte der Medienreferent der »Freien Bauern Deutschland« am Donnerstag zu jW. Und dafür bettele der DBV um Geld. Aber: Bauern wüssten selbst, wann und wie sie ihre Produktion verändern oder situationsbedingt anpassen müssten, so Jung weiter. Ohne staatliche Bevormundung. Der Staat solle lediglich Rahmenbedingungen setzen, »gegen den Preisdruck durch Monopole und Importe«.