Zensurvorlage zurückgezogen

Mario Anzuoni/REUTERS Roger Waters während eines Konzerts seiner laufenden »This Is Not a Drill«-Tour (Los Angeles, 27.9.2022)

Der Musiker Roger Waters darf am 21. Mai in der Münchner Olympiahalle auftreten. Eine ursprünglich seinerseits erhoffte Kündigung der Halle sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich, musste der Stadtrat am Mittwoch in einem Beschluss eingestehen. Sowohl die Stadtratskoalition aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen als auch die CSU-Opposition unterstellt dem Mitbegründer der Rockformation Pink Floyd aufgrund seiner Unterstützung der Israel-Boykottkampagne BDS, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt, ein Antisemit zu sein. Angekreidet wird ihm zudem, dass er bei seinen Bühnenshows Luftballons in Schweineform aufsteigen lässt, auf denen – neben anderen religiösen, weltanschaulichen und kommerziellen Symbolen – manchmal auch ein Davidstern abgebildet ist. Da sich der Musiker nicht nur gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine positioniert hat, sondern auch »Provokationen« der NATO und der ukrainischen Regierung mitverantwortlich für den Krieg macht, wird ihm zudem das Verbreiten von »Verschwörungsmythen« unterstellt.

Vor der Vollversammlung des Stadtrates, in der zunächst über eine CSU-Beschlussvorlage zur Kündigung des Vertrages zwischen der städtischen Betreibergesellschaft der Olympiahalle und dem Konzertveranstalter abgestimmt werden sollte, hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) die Regierung von Oberbayern um eine juristische Einschätzung gebeten. Diese dem bayerischen Innenministerium unterstellte Mittelbehörde für den Regierungsbezirk Oberbayern hat daraufhin deutlich gemacht, dass eine Hallenkündigung nicht zulässig sei. Sie verwies auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Januar letzten Jahres. Das Gericht hatte einen Münchner Stadtratsbeschluss für verfassungswidrig erklärt, der BDS-nahen Personen die Nutzung öffentlicher Räume untersagte. Auch unliebsame Äußerungen dürften nicht zu einer Verweigerung der Raumnutzung führen, solange diese der Widmung eines Veranstaltungsortes beispielsweise als Konzerthalle entsprechen, hatte das Gericht unter Verweis auf das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung betont.

Waters schüre Antisemitismus und seine Haltung zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine »überschneidet sich an vielen Stellen mit der Propaganda aus dem Kreml«, wiederholte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Dominik Krause in der Stadtratssitzung die Vorwürfe gegen den Künstler. Oberbürgermeister Reiter kündige an, gemeinsam mit der Landesregierung nach gesetzlichen Grundlagen zu suchen, damit Kommunen zukünftig solche Auftritte verbieten können. Laut dem nun an die rechtliche Lage angepassten Stadtratsbeschluss will die Stadt rund um das Konzert Zeichen für Völkerverständigung sowie gegen Antisemitismus setzen und für das Existenzrecht Israels ebenso wie für die Souveränität der Ukraine eintreten. Gemeint ist wohl, dass im Olympiapark Flaggen der beiden Staaten aufgezogen werden.

Eine Verhinderung der Waters-Konzerte wird insbesondere von Israel-Lobbyorganisationen und jüdischen Gemeinden gefordert. Gegen die Kündigung der Festhalle in Frankfurt am Main durch den dortigen Magistrat und das Land Hessen hat Waters rechtliche Schritte angekündigt. Den Antisemitismusvorwurf hat der Künstler zuletzt Ende vergangener Woche im Interview mit dem Spiegel entschieden zurückgewiesen. »Gebt den Völkern im Heiligen Land gleiche Menschenrechte«, forderte er darin mit Blick auf die von ihm beklagte »Apartheid« in Israel.