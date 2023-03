»Plötzlich hieß es, er habe kein Aufenthaltsrecht«

Hendrik Schmidt/dpa Pham Phi Son vor dem Gerichtsgebäude (Chemnitz, 13.3.2023)

Der sächsische Flüchtlingsrat kämpft um die Aufenthaltserlaubnis für Pham Phi Son, seine Frau und seine Tochter. Die Familie stammt aus Vietnam, er lebt aber seit mehr als 35 Jahren in Deutschland. Weshalb droht ihnen nun die Abschiebung?

Alles schien gut. Pham Phi Son hatte die unbefristete Niederlassungserlaubnis. Er war die meiste Zeit in Deutschland berufstätig. Ehefrau Nguyen lebt seit 2016 hier, ihre Tochter ist acht Jahre alt. Er hat sich niemals etwas zuschulden kommen lassen. Seit er 1987 als Vertragsarbeiter in die DDR kam, ist er mit Menschen der Stadtgesellschaft in Chemnitz befreundet. Gleich zu Beginn unterstützte er eine andere Familie, gab deren Kindern Kung-Fu-Unterricht. Dann der plötzliche Bruch: Als er 2016 nach Vietnam reiste, wo er seine Frau heiratete, musste er dort eine Verletzung am Knie dringend behandeln lassen, die er im Krieg zwischen Kambodscha und Vietnam erlitten hatte. Weil er länger als sechs Monate dort blieb, war sein Bleiberecht in Deutschland gefährdet. Dabei hatte er sich vor Ort von der deutschen Botschaft noch versichern lassen, dass das nicht der Fall sein würde. Er verließ sich auf eine Falschaussage. Zunächst gab es nach seiner Rückkehr noch keine Probleme. Als er 2017 für seine neugeborene Tochter die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen wollte, hieß es plötzlich: Er habe kein Aufenthaltsrecht.

Sie beklagen ein zynisches Hin und Her zwischen der Ausländerbehörde und der Härtefallkommission. Warum?

Der Vorgang hat damals im Ermessen der Sachbearbeiterin gelegen. Die entzog der Familie sofort die Niederlassungserlaubnis. Um außergewöhnliche Härte zu begründen, müssen Voraussetzungen erfüllt sein: Man muss Integrationsleistungen nachweisen, lange Zeiten des Voraufenthalts in Deutschland, darf keine Vorstrafen haben. Was Herr Pham im Grunde erfüllte. Die Härtefallkommission überzeugte das nicht; auch nicht, dass beide in Arbeitsverhältnissen in der Gastronomie sind. Sie lehnte zweimal ab.

Das Paar war von Arbeitsverboten betroffen?

Mit Hilfe einer Anwältin wurde ein Verbot im Oktober 2022 aufgehoben. Weil sie sich sehr bemühten, fanden beide schnell Arbeit. In der Gastronomie herrscht Arbeitskräftemangel. Beide sind bei einem Gastroservice im Chemnitzer Umland tätig. Der Gastronom will beide nach der Probezeit weiterbeschäftigen.

Jetzt hat die Ausländerbehörde beschlossen, bis Mai Aufenthalt zu gewähren. Ist die Familie weiterhin von Abschiebung bedroht?

Fragt sich, ob eine dritte Härtefallentscheidung eine realistische Option ist oder erneut ein böses Spiel auf Kosten der Familie. Nachweise über Sprachkenntnisse und entfristete Arbeitsverträge müssten sie – als neue Sachlage – dafür qualifizieren. Für beide ist das eine Tortur. Sie gehen arbeiten, versorgen gemeinsam das Kind, besuchen einen Sprachkurs. Was sollen sie denn noch tun? Durch die Illegalisierung durch die Behörde, die formale Unterbrechung ihrer Aufenthaltszeit in Deutschland greift das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht nicht. Der vom Vorsitzenden der Härtefallkommission Geert Mackenroth beschriebene Weg funktioniert nicht, was er als Exjustizminister wissen müsste. Wir erinnern Sachsens Innenminister Armin Schuster an seine Worte auf Twitter, dass er die Entscheidung der Ausländerbehörde begrüßt, in diesem Fall nicht abzuschieben. Eine Lösung muss her.

Ist die sächsische Härtefallkommission falsch besetzt?

Es entscheiden dort auch Vertreter der Kirchen und von gesellschaftlichen Organisationen über das Schicksal von Menschen, denen die Abschiebung droht. Hauptsächlich aber Vertreter der Behörden, Verwaltung und Ministerien. Den Vorsitz hat seit 2015 Mackenroth, sächsischer Ausländerbeauftragter und CDU-Landtagsabgeordneter. Wir fordern, diese Stelle unabhängig zu besetzen.

Ist die Lage für Geflüchtete in Sachsen vor diesem Hintergrund besonders schwierig?

Rassismus und Diskriminierung müssen aufhören. Wie man am Fall dieser Familie sehen kann, hilft gute Integration nicht. Verwaltung und Ausländerämter müssen Willkommensbehörden werden, dürfen nicht weiter mit restriktiver Entscheidungspolitik Leute einschüchtern und frustrieren. Wir brauchen einen Wandel der politischen Kultur.