»1922 – George Grosz reist nach Sowjetrussland«. Ausstellung bis 1. Mai. Vor 100 Jahren besuchte der Dadaist George Grosz den ersten sozialistischen Staat. In seiner Autobiographie legte er 20 Jahre später einen ebenso amüsanten wie lückenhaften Reisebericht vor. Er verschwieg darin seine KPD-Mitgliedschaft wie auch seine prominente Rolle in der Kommunistischen Internationale. Neuentdeckte Dokumente aus russischen Archiven erlauben eine Rekonstruktion der Reise. Expertenführungen am 20.3., 3.4., 17.4. und 24.4. jeweils um 16 Uhr. Ort: Kleines Grosz-Museum, Bülowstr. 18, Berlin. Veranstalter: Kleines Grosz-Museum

»Wie weiter nach Lützerath? Get Organized!« Es geht um die Notwendigkeit einer dauerhaften politischen Organisierung für Klimagerechtigkeit und Antikapitalismus – und das nicht erst zur nächsten Räumung. Folgende Gruppen stellen sich vor: »Ende Gelände« HH, Gegenstrom HH, U-turn, »Wilder Wald bleibt«, Klirr, Anti-Atom-Büro. Montag, 20.3., 19 Uhr. Ort: LiZ. Karolinenstr. 21, Hamburg

»Warum Hacks?« Ein Abend zum 95. Geburtstag. In einer Podiumsdiskussion gehen Klaus Rek und seine Gesprächspartner Gabriele Gysi, Detlef Kannapin, Jens Mehrle und Erik Zielke der Frage nach, welche Bedeutung Hacks und sein Werk für die Gegenwart haben. Danach kleiner Empfang. Mittwoch, 22.3., 19 Uhr, Ort: Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin. Voranmeldung per Mail an tickets@peter-hacks-gesellschaft.de. Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft