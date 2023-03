Nachschlag: Kurz und knackig

Stephanie Lecocq/EPA/dpa Hatten bei der Griechenland-Krise gut lachen: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (l.) und Euro-Gruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem (M., Brüssel, 13.7.2015)

Wer sich sein Fernsehprogramm aus den Mediatheken zusammensucht, ist manchmal im Vorteil. So hat der Sender Arte am Donnerstag in der Reihe »Wahre Geschichte« eine 50minütige Doku über »Immobilienblasen, Pleiten und faule Kredite« ins Netz gestellt, die kurz und knackig in Erinnerung ruft, wie sich der Bankencrash von 2007 zu einer Wirtschaftskrise ausweitete – die bis heute nicht überwunden ist. Man sieht hier ebenso ratlose wie unverfrorene Politiker, die vor allem einem Instinkt folgen: die Banken und die Vermögen der Reichen zu retten, die am Ende als die großen Gewinner dastehen. Man reibt sich die Augen: Genau die Leute, die das Debakel verschuldet hatten, stiegen an die Schaltstellen der Macht auf. Etwas zu kurz kommt leider, wie die Gangster der »Troika« sich am Ende nach ihrer gelungenen Erpressung der griechischen Syriza-Regierung auf die Schenkel klopfen. Es bleibt wenig Hoffnung, dass es beim nächsten großen Zusammenbruch, der nicht fern zu sein scheint, anders läuft. (jt)