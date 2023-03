Nachschlag: Keta gegen Klimawandel

Staudinger/Franke/ZDF/dpa Die Forscher bekämpfen den Schwarm aus der Tiefsee mit der Partydroge Ketamin

Der Klimawandel zerstört die Meere. Als Reaktion darauf entstehen am Meeresgrund leuchtende bakteriengroße Lebewesen, die in Schwärmen andere Meerestiere infizieren. Dadurch werden diese aggressiv und überfallen Menschen auf Booten und an den Küsten aller Ozeane. Meeresbiologin ­Charlie Wagner und ihr Team aus Spitzenwissenschaftlern haben in der letzten Folge der Serie »Der Schwarm« ein Gegenmittel gefunden: Die Partydroge Ketamin zerstört die »Yrr«, so nennen die Meeresforscher die angriffslustigen Einzeller. Diese schlagen nach der ­Keta-Attacke um so härter mit Tsunamis zurück. ­Charlie opfert sich. Sie spritzt sich als Zeichen der Freundschaft eine Überdosis »Yrr«-Wasser und lässt sich direkt in den fluoreszierenden Schwarm gleiten. Ob sie damit die Weltmeere retten kann, erfährt man in der zweiten Staffel. Die notwendige Kritik am Klimawandel wird in dieser Phantasieserie deutlich, die Spannung flaut jedoch dort ab, wo Klaas Heufer-Umlauf als Matrose in die Kamera stammelt. (bk)