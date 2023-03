Immer mehr Kinder mit Mediensucht

Berlin. Immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland verbringen ihre Zeit in der virtuellen Welt – und das bis zur Abhängigkeit. Einer Studie zufolge sind etwa 680.000 junge Menschen süchtig nach Computerspielen und sozialen Medien. Ihre Zahl habe sich während der Coronapandemie mehr als verdoppelt, heißt es in einer gemeinsamen Untersuchung der Krankenkasse DAK und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, die am Dienstag vorgestellt wurde.

Der Anteil der Minderjährigen, die Suchtverhalten bei Social Media aufweisen, stieg demnach seit dem Jahr 2019 von 3,2 auf 6,7 Prozent. Bei der Nutzung von Computerspielen kletterte die Quote von damals 2,7 Prozent auf 6,3 Prozent im vergangenen Jahr. Die Ergebnisse sind nach Einschätzung von DAK-Vorstandschef Andreas Storm »alarmierend«: »Wenn jetzt nicht schnell gehandelt wird, rutschen immer mehr Kinder und Jugendliche in die Mediensucht, und der negative Trend kann nicht mehr gestoppt werden.« (dpa/jW)