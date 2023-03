Ein kostbares Stück

Arsenal Filmverleih Fast als liefe die Zeit rückwärts – Mina (Lubna Azabal), Halim (Saleh Bakri) und die Naht

Zwischen den vielen leuchtenden Farben, die sie Tag für Tag umgeben, wirken Halim (Saleh Bakri) und Mina (Lubna Azabal) grau und müde. Dabei läuft ihr Geschäft, eine kleine, aber feine Maßschneiderei in einer mittelgroßen marokkanischen Stadt, nicht einmal schlecht. Dass die Ehe der beiden dennoch nicht ganz glücklich zu sein scheint, muss demnach andere Gründe haben. Über die wird der Zuschauer auch ziemlich bald in Kenntnis gesetzt: Jedes Mal, wenn Halim das städtische Dampfbad besucht, nimmt er eine Einzelkabine mit verschließbarer Tür.

Es verwundert deshalb auch kaum, dass Mina den neuen Lehrling Youssef (Ayoub Missioui) sofort als Konkurrenz betrachtet. Aber immerhin hat das allabendliche Schweigen bei Tisch nun ein Ende. Auf ihre Frage, wie sich der Neue so anstellen würde, erhält sie die Antwort, dass er auf jeden Fall geschickter sei als sein Vorgänger. Mina prustet vor Lachen beinahe die Oliven über den Tisch und erwidert, dass da ja wohl nicht viel dazugehören würde. Halim versichert seiner Frau, Youssef würde wirklich Interesse zeigen und lernbegierig sein. Mina weiß es besser: »Diese Arbeit möchte keiner mehr lernen, Halim. Das ist vorbei.«

Aussterbende handwerkliche Traditionen waren bereits in »Adam«, dem ersten Spielfilm von Regisseurin Maryam Touzani, ein Thema. Dabei ging es um einen typisch marokkanischen Nudelteig, der sich zwar auch maschinell herstellen lässt, von dem die Nudeln dann aber doch nicht ganz so einzigartig schmecken. Wobei das Dilemma von althergebrachten Rezepten und Handwerkstechniken in ihrem neuen Film »Das Blau des Kaftans« nicht nur darin besteht, dass sie fast niemand mehr beherrscht. Viel schlimmer ist die mangelnde Sensibilität der Konsumenten. So wird Halim von seiner ausnahmslos weiblichen Kundschaft regelmäßig recht rüde zur Eile angetrieben. Besonders impertinent ist die Dame, die den titelgebenden blauen Kaftan bestellt hat. Sie bedrängt Halim sogar mit dem Argument, niemand könne erkennen, ob eine Naht von einer Nähmaschine stammen würde oder nicht. Mina erklärt daraufhin sehr resolut, Maschinenarbeit komme für ihren Mann nicht in Frage und außerdem gebe es am Ende der Straße noch zwei andere Schneidereien. Kaum ist die Kundin verschwunden, macht Mina ihrem Mann wieder Dampf unter der Bügelfalte, weil bei seinem Tempo in der Tat bald kein einziger Termin mehr zu halten wäre.

Vielleicht ist es diese innere Zerrissenheit, die Minas Gesundheit so arg in Mitleidenschaft zieht. Denn da ist ja nicht nur der Konflikt zwischen der auch von ihr sehr hoch geschätzten Tradition und den geschäftlichen Zwängen. Viel schwerer wiegt ihre Liebe zu einem Mann, der sie zwar liebt, aber nicht begehrt. Und nun eben auch noch der neue Lehrling, den sie zwar aus wirtschaftlichen Gründen gut gebrauchen können, den Mina aber nicht in ihrer Nähe haben will.

In gewisser Weise geht es Halim ähnlich. Mit Youssef hat er nicht nur einen außergewöhnlichen Lehrling. Er ist auch ein besonderer Mensch. Und Mann. Dennoch weist Halim ihn schroff ab. Seine Frau ist ihm wichtiger, zumal jetzt. Mina sieht immer mickriger aus, kollabiert häufig und isst oft tagelang nichts. Als sie bettlägerig wird, bleibt Halim zu Hause.

Diese Pause vom Alltag ist trotz Minas schlimmen Zustands das glücklichste Kapitel des Films. Keine Eifersucht hier, kein schlechtes Gewissen da und vor allem keine blöde Kundschaft. Statt dessen nur Zuneigung und Nähe, bis es nach ein paar Tagen an der Tür klingelt. Youssef steht davor. Er habe sich Sorgen gemacht, weil das Geschäft so lange geschlossen geblieben wäre. Außerdem rücke der Termin für den blauen Kaftan immer näher.

»Ein Kaftan muss denjenigen, für den er gemacht wird, überleben«, sagt Halim an einer Stelle zu seinem Lehrling. Regisseurin Touzani, die auch das Drehbuch geschrieben hat, berichtet von einem ebenfalls vollständig handgefertigten Kaftan, den ihre eigene Mutter jahrzehntelang zu besonderen Anlässen getragen habe und den sie nun selbst gelegentlich überstreife. Es wäre dann fast, als liefe die Zeit rückwärts. »Heute«, sagt sie, »leben wir in einer Welt, in der alles sehr schnell geht. Wo kaufen nur ersetzen heißt, wegwerfen und weitermachen.«

Um zu verhindern, dass dieses Schicksal auch den blauen Kaftan ereilt, liefert Halim ihn nicht an die nervige Kundin aus; er war ohnehin nur zum einmaligen Tragen bei einer der üblichen Protzhochzeiten gedacht. Halim legt ihn seiner Frau an. – Überlebt hat das kostbare Kleidungsstück seine Trägerin da bereits.