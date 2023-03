Überprüfung von Nord-Stream-1-Röhren

Essen. Der Energiekonzern Eon hat seine Beteiligung an der Gaspipeline durch die Ostsee komplett abgeschrieben, will aber seine »Rechte als Minderheitsgesellschafter an der Betreibergesellschaft von Nord Stream 1 weiterhin wahrnehmen«, sagte Finanzchef Marc Spieker am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz. Die Betreibergesellschaft konzentriere sich im Moment darauf zu klären, wie die beiden zerstörten Leitungen versiegelt und entwässert werden könnten. Ob die Leitungen irgendwann repariert werden, sei pure Spekulation. (Reuters/jW)