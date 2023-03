EVG lehnt erstes Angebot der Bahn ab

Berlin. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat ein erstes Angebot der Deutschen Bahn abgelehnt. Was »uns am späten Dienstag abend endlich vorgelegt worden ist, verdient den Namen Angebot nicht«, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Es böte »keinerlei Grundlage, um in Verhandlungen einzutreten«. Damit vertagte die EVG die gerade erst wieder aufgenommenen Gespräche bis zum nächsten offiziellen Termin am 24. und 25. April. Die EVG fordert für 180.000 Beschäftigte ein Lohnplus von zwölf Prozent, mindestens aber 650 Euro mehr, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Deutsche Bahn hat das als deutlich zu hoch zurückgewiesen. (dpa/jW)