Wirecard-Prozess: Brauns Vernehmung beendet

München. Im Münchner Wirecard-Prozess wurde am Mittwoch die Vernehmung des Hauptangeklagten Markus Braun beendet. Der frühere Vorstandsboss hatte im ersten Vierteljahr des Prozesses behauptet, nichts von Scheingeschäften, dubiosen Millionenkrediten oder irreführenden Mitteilungen gewusst zu haben. Die Ahnungslosigkeit hat Richter Markus Födisch wiederholt »überrascht« (»Verstehen Sie, was ich sage, oder verstehen Sie noch nicht einmal, was ich meine?«). Am Donnerstag beginnt mit der Vernehmung der ersten Zeugen, den Chefermittlern der Polizei, die Beweisaufnahme. (dpa/jW)