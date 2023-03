Verdi weitet Streiks auf Flughäfen aus

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag zu ganztägigen Warnstreiks an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Karlsruhe und Stuttgart aufgerufen. Bestreikt werden sollen der Luftsicherheitsbereich sowie Fluggast-, Personal- und Warenkontrolle. In Stuttgart wird es keinen regulären Betrieb geben, wie der Airport am Mittwoch unmittelbar nach dem Verdi-Aufruf mitteilte. Rund 20.000 Passagiere seien betroffen. Die Tarifverhandlungen bei Bodenverkehrsdiensten (regional) und Luftsicherheit (bundesweit) werden von der Gewerkschaft verknüpft mit Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Hier wurden auch am Mittwoch wieder Krankenhäuser, Psychiatrien, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdienste bestreikt – für 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Am Dienstag hatten laut Verdi rund 13.000 Beschäftigte im Gesundheitswesen die Arbeit niedergelegt. (dpa/jW)