NATO lädt nach

IMAGO/Christian Ohde Das westliche Militärbündnis arbeitet weiter daran, den Ukraine-Krieg in die Länge zu ziehen

Begleitet von erneuten Forderungen, die Ukraine mit Kampfjets zu beliefern, ist am Mittwoch nachmittag die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe (»Ramstein-Format«) zu Planungen über die weitere Aufrüstung der ukrainischen Streitkräfte zusammengetroffen. Wie US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zu Beginn des virtuell abgehaltenen Treffens ankündigte, sollte vor allem die Munitionsbeschaffung geklärt werden. Es gelte »innovative Lösungen« zur Aufstockung der Produktion zu finden, teilte Austin mit. Die ukrainischen Truppen verschießen schon lange mehr, als die westliche Rüstungsindustrie gegenwärtig herstellen kann. Austin erklärte außerdem, die ukrainische Flugabwehr müsse weiter gestärkt werden.

Vorab hatte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki mitgeteilt, Warschau könne in vier bis sechs Wochen MiG-29-Kampfjets an die Ukraine liefern. Ob die »Ukraine-Kontaktgruppe« dazu Beschlüsse fasste, war bis jW-Redaktionsschluss nicht bekannt. Zuletzt hatte es geheißen, Polen werde kaum ohne die Rückendeckung der NATO im Alleingang vorpreschen; es wolle im Fall einer Eskalation solide abgesichert sein.

Während der Westen die Ukraine unverändert aufrüstet, arbeiten verschiedene Staaten jenseits Europas und Nordamerikas weiter auf einen Verhandlungsfrieden hin. Zu ihnen zählt neben Brasilien, dessen Präsident Luiz Inácio Lula da Silva seinen Einsatz für Verhandlungen am Dienstag bekräftigte, inzwischen etwa auch Saudi-Arabien. Dessen Außenminister Prinz Faisal bin Farhan Al Saud war vergangene Woche nach einem Besuch in Kiew zu Gesprächen mit seinem Amtskollegen Sergej Lawrow in Moskau eingetroffen.

Hoffnung setzen viele dabei vor allem auf China, dessen Präsident Xi Jinping laut Agenturberichten kommende Woche nach Moskau reisen und anschließend, wie das Wall Street Journal meldete, telefonisch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij verhandeln will. Die Volksrepublik, die zum Jahrestag des russischen Überfalls ein Zwölf-Punkte-Papier »zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise« vorgelegt hat, verfügt nicht nur über politischen Einfluss in Moskau, sondern auch über die wirtschaftlichen Mittel, den Wiederaufbau der Ukraine tatkräftig zu unterstützen. Kiew hatte sich mehrfach offen für Gespräche mit Beijing gezeigt.

Unabhängig vom Treffen der »Ukraine-Kontaktgruppe« kündigte die Verteidigungsministerin der Niederlande, Kajsa Ollongren, weitere Rüstungslieferungen an die Ukraine an. Den Haag wird Kiew demnach nicht nur Radargeräte zur Drohnenabwehr und amphibische Brücken- und Fährenfahrzeuge des Typs M3 liefern, sondern auch Minenjagdboote. Letztere sollten ab 2025 verfügbar sein, teilte Ollongren am Dienstag bei einem Besuch in der Hafenstadt Odessa mit. Ihr ukrainischer Amtskollege Olexij Resnikow sprach mit Blick auf britische Lieferungen und türkische Zusagen bereits von einer »Schiffskoalition«. Nicht ganz klar ist dabei der Kontext. Das Wall Street Journal hatte Ende Februar gemeldet, Großbritannien, Frankreich und Deutschland bereiteten im Hinblick auf mögliche Friedensverhandlungen eine umfassende Nachkriegsaufrüstung der Ukraine vor, die das Land in die Lage versetzen solle, sich ohne eine NATO-Mitgliedschaft selbst zu verteidigen. Das sei der Grund, weshalb schon jetzt Ukrainer in Großbritannien an F-16-Kampfjets ausgebildet würden. Die Zeitperspektive bei den Schiffslieferungen – ab 2025 – schließt einen ähnlichen Hintergrund nicht aus.