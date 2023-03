Auf der Achterbahn

Manfred Segerer/imago Man weiß nie, was gleich kommt: Eckhard Mieder weiß zu überraschen

Der Autor dieser Zeilen blieb schon gleich am Titel des Buches hängen: »Der Vogel im Preußenkleid des Igels«. Okay, expressionistischer Ausbruch, Sarkasmus oder eine Art Verspieltheit, die bei gesetzteren Herren eher selten vorkommt? Vielleicht von allem etwas? Auch nach der Lektüre des Buches ist das so einfach nicht zu entscheiden. Ich beginne – ganz unziemlich – gleich mit einer kritischen Anmerkung. Der Lyrikband von Eckhard Mieder kommt eher unstet daher. Es sind offensichtlich Texte aus einigen Jahrzehnten versammelt. Einige sind datiert, andere nicht. Es gibt keine erkennbare Ordnung in den Texten. Es wechseln sich Verserzählungen, Aphorismen, Naturschilderungen in lyrischer Form und Gedankenlyrik schwereren Kalibers unvermittelt ab und man weiß nie, was einen auf der nächsten Seite erwartet. Man fühlt sich ein wenig wie auf einer Achterbahn.

Eckhard Mieder, 1953 in Dessau geboren, ist gelernter DDR-Bürger, auch wenn er seit 2002 in Frankfurt am Main lebt. Der Autor ist vor allem bekannt durch seine Novellen und Romane, die vor allem im Verlag am Park erschienen sind. In der Edition Schwarzdruck, dem kleinen aber feinen Verlag aus Gransee, sind eine klassische Novelle (»Auf der Fähre«) und ein Roman (»Die Republik der Ratten«) erschienen, die vollkommen zurecht einige Beachtung fanden. Der Autor ist zudem regelmäßig für Das Blättchen journalistisch tätig und veröffentlicht im Untergrund-Blättle auch das eine oder andere Gedicht. Davon wird noch zu reden sein. Mieders Priorität ist die Lyrik also offensichtlich nicht. Er vermag in dem Genre allerdings eine ganze Menge. Seine Stärke ist eine Mischung aus Lakonie und Sarkasmus: »Wenn der nächste Große Krieg beginnt / haben wir genug Kamille-Tee im Schrank. / Der ist gut für den nervösen Magen / und kann geboten werden dem, / der die Tür einschlägt auf der Suche nach versteckten Feinden oder Beute(ln)«, heißt es im Text »Tröstliche Kamille« aus dem Jahre 2021, böse Ahnungen zeichnend. Ein gereimter Text aus dem Mai 2004 zeigt deutliche Spuren seiner »Nachwendeexistenz«: »Ich hätte nie gedacht, / Was der Westen aus mir macht: / Einen mit allen Rheingau-Weinen / Gewaschenen Feigling. / Einen für alle (oder keinen) Vorzeigefähigen Zeigling. Einen, dem es gut geht im Fluss / aus Kotze und Überdruss, / Der mir bis zum Hals steht. // ›Geht’s gut?‹ – ›Na klar. Muss.‹«

Mieders Reisegedichte sind alle lesenswert. Diejenigen, welche überwiegend von nördlichen Gefilden handeln, zum Teil gar brillant. Seiner »Ode an die Socke« mag man dringend eine Vertonung wünschen, so geistreich und doch so elementar kommt sie daher: »Doch dich als Eroberin der Welt zu erwähnen, / Fällt leicht dem Wanderer! Fällt leicht allen jenen, / die wissen, worauf sich ein Fortschreiten gründet: / Dass sich ein passendes Sockenpaar findet.« Mieders Texte sind nicht vorrangig politisch, aber Mieder ist ein politischer Mensch, der mit wachen Augen auf die Welt schaut und den wohlfeilen Ideologien misstraut. Er weiß um die Zusammenhänge kapitalistischer Produktion und Reproduktion und dessen zerstörerische Kraft (»Hinterlassenschaften I.«). Und ihn ekeln die Wendegewinner und die Anpasser an den aktuellen Zeitgeist erkennbar an. Da reimt es sich dann auch trefflich: »Das ist der Ball der Opfer und der Täter: / Es tanzt der Stiefel mit dem Fußabtreter. // Dann läuft für alle ein Kulturprogramm: / Zehn Literaten wälzen sich im Schlamm.« Doch versteht er es auch, in freien Rhythmen der Natur eine gleichsam soziale Dimension beizugeben (»Es gibt eine Stille«): »Schritte. Ein paar Dutzend Meter / in den Wald. Die Blaubeeren sind / geharkt von Menschen aus / Thailand. Die ausgehobenen Bäume, / braun vor Erde um ihre Wurzeln, ähneln / Bären im Stande launischer Scheu. Das Moos / klumpt zu Buckeln der Trolle.« Und auch die Texte zu Orten im Osten Deutschlands gehören zu den gelungenen im Band (»Mecklenburger Schweiz. Hommage« und »Kurze Ballade vom Krüppel. Magazinstraße Berlin-Mitte«).

Jedoch: Einiges, vor allem Aphoristisches, hätte es vielleicht nicht in den Band schaffen sollen. Das kann den bemerkenswerten Gesamteindruck jedoch nicht wesentlich trüben. Dem Dichter wäre vor allem mehr Aufmerksamkeit für sein lyrisches Werk zu wünschen und alsbald ein neuer Band mit Gedichten. Denn da fände sich noch manches, das man gerne in einem Buch gedruckt finden möchte. Zum Beispiel zum Krieg in der Ukraine. Im Gedicht »Weihnachtslied mit viel Rot« aus dem Jahre 2022 werden Sinnlosigkeit und Brutalität des Krieges angeklagt: »Der Weihnachtsmann trägt eine rote Nase. / (Rezea, sagt die Ärztin. Na, was soll’s!) / Bei Cherson schlägt ein tot geschoss’ner Hase / Mit Namen Jegor einmal noch Kabolz. // Ist er ein Russe, war er Ukrainer? / Ist schwer zu unterscheiden. Wie so oft. / Es war ein Junges, Sonstiges weiß keiner; / Vielleicht die Mutter, die ist weit und hofft. // (…) Der Weihnachtsmann trägt eine rote Mütze / Und unter seinem Mantel ein Gewehr. / Bei Cherson liegt ein Junges in der Pfütze – / Geschenke aus dem Sack braucht es nicht mehr.«