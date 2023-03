Sparkassen mit weniger Gewinn

Frankfurt am Main. Deutschlands Sparkassen haben 2022 wegen Milliardenabschreibungen auf Wertpapierbestände unter dem Strich weniger verdient als ein Jahr zuvor. Vorläufigen Zahlen zufolge kamen die Institute auf rund 1,5 Milliarden Euro Jahresüberschuss nach gut 1,6 Milliarden Euro ein Jahr zuvor, wie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) am Dienstag mitteilte. »Die laufende Zinswende ist kurzfristig betriebswirtschaftlich herausfordernd, die Sparkassen haben aber genug Substanz, um das schnell zu bewältigen«, sagte DSGV-Präsident Helmut Schleweis in Frankfurt am Main. (dpa/jW)