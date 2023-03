GKK: »Umdenken« bei einzelnen Filialen möglich

Essen. Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK) schließt ein »Umdenken« bei einzelnen der 52 zur Schließung vorgesehenen Filialen nicht aus – vorausgesetzt, es gibt weitere Zugeständnisse von Vermietern oder Kommunen. »Sollten sich an der aktuellen Fortführungsperspektive der Filialen signifikante Änderungen ergeben, kann es durchaus zu einer Neubewertung kommen«, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag in Essen gegenüber dpa. Deutschlands letzte große Warenhauskette hatte am Montag angekündigt, im Zuge des laufenden Insolvenzverfahrens 52 der bislang noch 129 Warenhäuser schließen zu wollen. Dadurch werden auch mehrere tausend Arbeitsplätze wegfallen. (dpa/jW)