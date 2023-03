Protest bei Oetker

Sebastian Gollnow/dpa Bei der Schließung von Brauereien geht es nicht selten um die Verwertung der Grundstücke (Pfungstadt, 22.12.2022)

Einen solchen Protest gab es noch nie. Am 18. März wollen sich Brauereibeschäftigte aus ganz Deutschland vor der Zentrale des Oetker-Konzern in Bielefeld versammeln. Sie wehren sich gegen die geplante Schließung der mehr als 150 Jahre alten Traditionsbrauerei Binding in Frankfurt am Main. Sie gehört zum Radeberger Konzern, der wiederum im Besitz von Oetker ist. Doch diese Demonstration, zu der der DGB und die NGG aufrufen, wirft ein kritisches Schlaglicht auf die Lage der gesamten Brauereibranche in Deutschland.

Auf den ersten Blick scheint die Lage wenig angespannt. Richtig ist, dass der Bierkonsum in Deutschland schon seit Jahren zurückgeht. Wurden 2013 noch 94,6 Millionen Hektoliter Bier abgesetzt, waren es 2021 nur noch 85,3 Millionen Hektoliter. Das sind die offiziellen Angaben des Deutschen Brauer-Bundes. Aber die Zahl der Braustätten ist demnach sogar gestiegen, von 1.352 im Jahre 2013 auf 1.507 im Jahre 2022. Und die Zahl der Beschäftigten wuchs von 26.825 im Jahr 2013 auf 27.242 im Jahre 2021.

Doch diese Daten verdecken strukturelle Veränderungen. »Gerade der Oetker-Konzern hat jede Menge Traditionsbrauereien geschlossen«, sagte Jürgen Hinzer, der lange Jahre Bundesstreikbeauftragter der NGG war, gegenüber jW. Die Schlösser-Brauerei in Düsseldorf verschwand ebenso wie die Aktien-Brauerei in Mainz, die Lindenbrauerei in Unna, Berliner Kindl in Berlin oder die Fecher-Brauerei in Seligenstadt. An ihre Stelle traten neue kleine Braustätten. »Die sind häufig nicht tarifgebunden, bezahlen schlechter und bieten den Beschäftigten schlechtere soziale Leistungen«, weiß der NGG-Aktivist. Bei den großen Brauereikonzernen aber nehme die Konzentration der Produktion weiter zu. So solle weiter gespart werden.

Das Sterben der großen Traditionsbrauereien hat nicht selten aber noch eine besondere Ursache: Grundstücksspekulation. Freddy Adjan, der stellvertretende NGG-Bundesvorsitzende, erinnerte sich im Gespräch mit jW an den Fall der berühmten Löwenbräu in München. »An die Stelle der Brauerei trat ein neuer Stadtteil«, so Adjan. Vor allem Luxuswohnungen seien dort entstanden. Eine koste bis zu 25.000 Euro pro Quadratmeter.

Auch in Frankfurt am Main gab es diese Entwicklung schon. Anfang der 2000er Jahre wurde dort die Traditionsbrauerei Henninger im Stadtteil Sachsenhausen geschlossen und abgerissen, mitsamt des Henninger Turms, der ein beliebtes Ausflugsziel für die Menschen in Stadt und Region gewesen war. An seiner Stelle wurde ein Hochhaus mit teuren Eigentumseinheiten errichtet, und auch die Mieten im neuen Viertel drumherum steigen drastisch.

Das Gelände der Binding-Brauerei, die spätestens im Herbst 2023 aufgegeben werden soll, liegt ganz in der Nähe des Henninger-Grundstücks. »Es handelt sich um ein »Filetgrundstück, das sehr gut verwertet werden kann«. Bei Radeberger gehe es nur um »Gewinnoptimierung«, die Produktion bei Binding lasse sich »ohne Wenn und Aber fortsetzen.« Adjan entkräftete auch das Argument, dass der Bierkonsum zurückgeht. Längst hätten die Brauereien diesen Rückgang durch die Produktion von Biermixgetränken oder gänzlich alkoholfreien Marken kompensiert.

Bei einer Schließung von Binding droht 150 Menschen der Verlust ihres Arbeitsplatzes. Nicht wenige von ihnen kamen schon von anderen Brauereien, die geschlossen worden waren, nach Frankfurt. Christian Schipniewski, der Vorsitzende des Binding-Betriebsrates und des Radeberger Gesamtbetriebsrates, hat den Kampf um den Erhalt der Arbeitsplätze noch nicht aufgegeben. »Wir fahren nach Bielefeld, um zu zeigen, dass wir mit der Schließung nicht einverstanden sind«, sagte er. Der Binding-Betriebsrat hat ein Konzept entwickelt, wie die Binding-Brauerei als Produktionsstätte erhalten werden soll. Vorgeschlagen werden nicht nur neue Produkte. Es geht auch um »eine grüne Brauerei in der Stadt«: So sollen etwa bei der Produktion Wärme und Energie gewonnen werden. 20.000 Menschen haben bereits den Aufruf gegen die Schließung der Brauerei unterschrieben. Am Sonnabend wird der Protest nach Bielefeld getragen.