Nie wieder Demütigung

NOEL CELIS/Pool via REUTERS Xi Jinping während der Jahrestagung des Volkskongresses (13.3.2023)

Recht drastisch waren die Worte, die Xi Jinping am Montag zum Abschluss der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses wählte. Zu einer »Großen Mauer aus Stahl« müssten die chinesischen Streitkräfte ausgebaut werden, forderte der frisch im Amt bestätigte Präsident. Man konnte dies als Bekräftigung seiner in der vergangenen Woche geäußerten Forderung begreifen, das Militär müsse sich rasch modernisieren, oder auch als Hinweis darauf, die soeben beschlossene Aufstockung des Wehretats auf 7,2 Prozent der Wirtschaftsleistung sei wirklich notwendig. Ist sie das? Wer wissen will, wie die chinesische Staats- und Parteispitze darauf kommt, dass sie das ist, kann einen Blick nach Südkorea werfen. Die Streitkräfte des Landes und diejenigen der Vereinigten Staaten starteten am Montag ihr größtes gemeinsames Manöver seit fünf Jahren. Und wenngleich es sich offiziell gegen Nordkorea richtet – wer die erbitterten Versuche der USA kennt, den Aufstieg Chinas zu beenden, dürfte die Sorgen der Volksrepublik über die US-Militäraktivitäten nahe ihrer Grenze verstehen.

Xi hat das Problem zudem in allgemeiner Form geschildert. Er erinnerte an die »Demütigung der Nation«, Chinas umfassende Unterwerfung durch die Kolonialmächte im 19. Jahrhundert, die dem Land, das um 1800 noch eine der führenden Wirtschaftsmächte der Welt war, innerhalb kurzer Zeit einen rapiden Absturz in Not und Elend brachte. Damals war China nicht in der Lage, sich militärisch zu verteidigen und unterlag, wie es der Zufall will, genau gegen diejenigen Mächte, die sich heute wieder militärisch gegen das Land positionieren – die USA, Japan, Großbritannien, Frankreich und Deutschland. »Nach einem Jahrhundert des Kampfs«, erinnerte Xi am Montag weiter, das mit der Gründung der Kommunistischen Partei begann und über die Schaffung der Volksrepublik in die Gegenwart führt, sei die Phase der Demütigung überwunden: Das sei ein »unumkehrbarer historischer Prozess«. Nun gelte es noch, nationale Souveränität, Sicherheit und die Achtung der Entwicklungsinteressen zu gewährleisten.

Die »Große Mauer aus Stahl« braucht es um so mehr, als Chinas Aufstieg inzwischen nicht nur die ökonomische, sondern auch die politische Dominanz des Westens offen in Frage zu stellen beginnt. Dass es Beijing Ende vergangener Woche gelungen ist, Saudi-Arabien und Iran zur Wiederaufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen zu bewegen und sich damit in Mittelost faktisch als Alternative zu den Vereinigten Staaten zu positionieren, ist ein harter Schlag für Washington. Ob aus Beijings Versuch, im Ukraine-Krieg zu vermitteln, ein zweiter wird, wird sich zeigen. Xi jedenfalls wird Medienberichten zufolge in Kürze nach Russland reisen und anschließend mit dem Präsidenten der Ukraine verhandeln. Gelingt es ihm, Fortschritte zu erzielen, dann hätte China eine führende Stellung nicht nur in der Weltwirtschaft erlangt, sondern auch in der Weltpolitik. Die globale Dominanz des Westens wäre für alle sichtbar vorbei.