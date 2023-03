Elend in Tschechien

David W Cerny/REUTERS Die Wut kommt zu Recht, aber geht sie auch in die richtige Richtung? Demo in Prag (11.3.2023)

Mehrere tausend Menschen haben am Sonnabend in Prag unter dem Motto »Tschechien gegen das Elend« gegen die konservativ-liberale Regierung protestiert. Die vage Zahl der Teilnehmer geht auf eine Meldung der Nachrichtenagentur CTK zurück, die Polizei selbst wollte laut dem Tschechischen Rundfunk keine Angaben machen. Auf Bildern waren etliche Demonstranten mit tschechischen Nationalflaggen zu sehen. Sie verlangten wegen der hohen Inflation und der gestiegenen Energiepreise unter anderem den Rücktritt der Regierung unter Premierminister Petr Fiala. Beklagt wurden eine Einschränkung der Medienfreiheit und gezielte Desinformation durch mit der Regierung verbundene »Mainstream­medien«. Weitere Forderungen waren ein Stopp der Waffenlieferungen an Kiew und ein Ende des Ukraine-Krieges sowie der Austritt aus der NATO.

Nach der Kundgebung versuchten einige Teilnehmer vom Wenzelsplatz aus ins Nationalmuseum zu gelangen und eine dort angebrachte ukrainische Fahne zu entfernen. Dabei wurden laut Polizei zwei Beamte, die das Gebäude schützten, verletzt, 18 Personen wurden in diesem Zusammenhang festgenommen.

Innenminister Vit Rakusan erklärte laut CTK im Anschluss, das Vorgehen der Demonstranten sei »unzulässig« gewesen. Regierungssprecher Vaclav Smolka erklärte, Premierminister Fiala meine, die Forderungen der Demonstranten sprächen für sich und müssten nicht weiter kommentiert werden.

In den vergangenen Monaten hatte es bereits ähnliche Demonstrationen auf dem Wenzelsplatz in der tschechischen Hauptstadt gegeben. Organisiert wurden die Proteste diesmal allerdings von der im vergangenen Jahre gegründeten Partei PRO (Recht, Respekt und Expertise) und nicht wie zuvor von Ladislav Vrabel, der vor allem als Aktivist gegen Coronamaßnahmen Bekanntheit erlangt hatte.

PRO ist nicht im Parlament vertreten und wird allgemein als »rechtspopulistisch« eingeordnet. Ihr Vorsitzender Jindrich Rajchl war bis Anfang vergangenen Jahres Mitglied der rechten und migrantenfeindlichen Partei Trikolora. Auf der Webseite von PRO heißt es, man glaube an den »gesunden Menschenverstand« und achte nicht darauf, »ob unsere Lösungen als links oder rechts, liberal oder konservativ, proeuropäisch oder nationalistisch, populistisch oder zu technokratisch angesehen werden«.

Laut dem linksliberalen Nachrichtenportal Denik Referendum versucht Rajchl, den Protesten einen moderateren Anstrich zu verpassen. »Extreme Strömungen« würden »unterdrückt«, so der Politikwissenschaftler Ales Michal. Gleichzeitig verweigere PRO allerdings auch die Zusammenarbeit mit Linken. Im Gegensatz zu früheren Demonstrationen auf dem Wenzelsplatz fehlten Redner von der Kommunistischen Partei Böhmens und Mährens (KSCM) oder den Sozialdemokraten (CSSD). Die KSCM-Vorsitzende Katerina Konecna schrieb auf Facebook, ihr sei ein Auftritt untersagt worden. Allerdings hatte die KP einen Stand am Rande der Proteste und suchte mit den Demonstranten das Gespräch.

Die Preisentwicklung in Tschechien ist dramatisch. Während die Inflation im Januar bei 17,5 Prozent lag, sind die Lebensmittelpreise laut Statistikamt im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent gestiegen. Zucker und Eier kosteten gar doppelt soviel, berichtete der Tschechische Rundfunk am 22. Februar. Grund hierfür seien die enormen Energiepreise, die von den Landwirten und Lebensmittelproduzenten an die Verbraucher weitergegeben würden. Trotz verschiedener Maßnahmen der Regierung seien die Energiepreise viermal höher als 2019, wird die Vorsitzende der Lebensmittelkammer, Dana Vecerova, zitiert.

Die Regierung verschärft die prekäre Situation. Anfang des Monats hebelte sie die gesetzlich festgelegte Rentenanpassung an die Inflation aus: Statt umgerechnet 75 Euro bekommen Rentner nun nur 32 Euro monatlich mehr. Vorangegangen waren der Abstimmung im Parlament Störaktionen der rechten Opposition. Linke gibt es in der Volksvertretung keine – sowohl Kommunisten als auch Sozialdemokraten waren bei den vergangenen Wahlen an der Fünfprozenthürde gescheitert.