Diskriminierung

Zu jW vom 8.3.: »Zurück in die Zukunft«

Dank an Sebastian Edinger für diesen völlig zutreffenden Bericht über Frauen in der IT-Branche. Seit 17 Jahren arbeite ich als Softwareingenieurin. Und habe mehrmals erlebt, gemobbt und kleingemacht zu werden, weil ich eine Frau bin. Heute bin ich in einer Senior-Position, aber trotzdem muss ich viel mehr als Männer arbeiten, um mich durchsetzen zu können. Sie versuchen mich zu ignorieren oder verachten mich. Ich muss viel arbeiten und viel produzieren, um Anerkennung zu erhalten. Mein ganzes Leben lang habe ich das eigentlich schon gemacht. Ich bin ledig, mit Familie wäre es bestimmt noch schwieriger.

Ezgi Bingöl, Istanbul

Fehler

Zu jW vom 7.3.: »Profit vor Menschenleben«

Autsch – das hat weh getan! Nicht allein, dass der Anlass des Artikels tragisch genug ist, mehr ist es der schlechte fachliche Ausdruck. Zu Beginn ist die Rede vom Bahnhofsvorsteher, am Ende vom Stationsvorsteher. In der DDR wurden diese beiden Begriffe 1979 abgeschafft, in der BRD zu Beginn der neunziger. Darüber hinaus war der Bahnhofsvorsteher/Stationsvorsteher für die Verwaltung des jeweiligen Bahnhofs zuständig. Die Weichen (und alles, was damit zusammenhängt) bedient jedoch der Fahrdienstleiter und/oder der Weichenwärter im Auftrag, und mir fällt es mehr als schwer zu glauben, dass es in Griechenland anders sein sollte. Wisst ihr was? Ihr leistet so eine tolle Arbeit, macht so eine tolle Zeitung und dann solche Böcke? Das ist einfach ärgerlich.

Zum zweiten im Artikel angesprochenen Problem mit der Ausbildung als Crashkurs: Ich persönlich bin ebenfalls ein Gegner davon, im fachinternen Sprachjargon »Schnellbesohlung«. Wovor man sich allerdings hüten sollte, das sind Pauschalisierungen. Unter diesen Quereinsteigern gibt es wirklich richtig gute Leute, die ihren neuen Job mit Herzblut machen. Allerdings sagen diese Kollegen manchmal auch, in kritischen Situationen benötigen sie länger, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Über die Ursachen kann man ziemlich lange debattieren.

Menschliches Versagen ist eine schnelle und einfache Ursache, schaut man genauer hin, stecken unter der Oberfläche oft Probleme, welche dieses menschliches Versagen erst provoziert oder herausgefordert, bestenfalls begünstigt haben. Zum Beispiel, wenn jemand eine Weiche falsch stellt (wobei ich als Fachmann sage: Weiche falsch gestellt und zwei Züge fahren zusammen, so einfach geht das nun auch nicht. Da müssen noch ganz andere Dinge nicht funktionieren) oder ein Journalist zweimal falsche Begriffe verwendet. Warum? Zeitdruck? Unkonzentriert? Einfach einen Fehler gemacht, der ja in der Natur des Menschen liegt (ob uns das passt oder nicht)? Der Fragen gibt es viele, und die schnellste Antwort ist selten die richtige.

Thomas Fenner, per E-Mail

Auf den Mond

Zu jW vom 1.3.: »Schöne neue Welt«

18.000 Menschen, die durch die gezielte Ausbeutung ihrer Arbeitskraft durch Amazon die enormen Profite des Konzerns erst ermöglicht bzw. erwirtschaftet haben, werden jetzt zum Dank gefeuert. Man sollte das gesamte Amazon-Management mit Jeffrey Bezos’ Raumfahrtunternehmen »Blue Origin« auf der Stelle und ohne Rückflugmöglichkeit auf den Mond schießen – am besten auf die Rückseite, wo man es nicht mehr sehen muss.

Wolfgang Schmetterer, Graz (Österreich)

Macht und Recht

Zu jW vom 3.3.: »Hassreden im Bundestag«

Aus russischer Sicht haben die Völker im Donbass das Recht auf Selbstbestimmung. Aus NATO-Sicht hat die Mehrheit der Ukrainer das Recht auf Selbstbestimmung. Wer letztlich recht hat, ist nur derjenige, der die Macht hat, sein Recht durchzusetzen. Auf beiden Seiten kämpfen und sterben Arbeiter, die sich gegenseitig abschießen. Beide würden am liebsten zu Hause sein, nun hatten sie aber nicht genug Geld, um die Beamten zu bestechen, wie es sonst die anderen Gleichaltrigen gemacht haben. Wer von diesen Soldaten das Glück hat, das Gemetzel zu überleben, wird dann nach dem Krieg vom russischen bzw. vom ausländischen Kapital ausgebeutet. Das ist ihre Zukunft, wenn sich nichts ändert.

Es kann nicht das Ziel von Kommunisten sein, über Völkerrecht zu debattieren, anstatt diese Zukunft radikal in Frage zu stellen. Die Soldaten auf beiden Seiten sollten für das Recht kämpfen, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zu beenden. Wir sind sehr weit entfernt von diesem klassenbewussten Ansatz. Daran müssen wir arbeiten. Wir müssen uns die Frage stellen: »Was tun?« Dafür brauchen wir Zeit.

Angelo Valleriani, Berlin

Bestens geplant

Zu jW vom 27.2.: »Mythos Alleintäter«

Nach den Recherchen Otto Köhlers zum Reichstagsbrand und seinen Beiträgen in der jW dachte ich eigentlich, die Sache sei endgültig gegessen, zumindest für jW-Leser. Für mich also keine Zweifel mehr an der Urheberschaft des Brandes. (…) Warum drückt man sich auch von seiten der Politik immer noch vor der Wahrheit und versucht krampfhaft, an der Alleintäterversion des Marinus van der Lubbe festzuhalten? Das ist doch inzwischen nur noch lächerlich. Deutschland hat lange gebraucht, um die Verbrechen in der Zeit der Nazidiktatur anzuerkennen, man hat sich fürchterlich schwergetan mit der Aufarbeitung, man konnte sich jedoch nicht daran vorbeischmuggeln. Der entscheidende Ausgangspunkt allen weiteren Übels war doch die kriminelle Brandstiftung, die erwartbare Empörung und die sofort folgende Notverordnung. War alles bestens geplant und hat funktioniert im verbrecherischen Sinne. Aber immer noch wird erzählt und geglaubt, die Nazis waren es nicht! Wie kann das sein? (…)

Emmo Frey, Dachau