Kirchenreform: Ende des »synodalen Wegs«

Frankfurt am Main. Geistliche und Laien der katholischen Kirche in Deutschland haben das Reformprojekt »Der synodale Weg« abgeschlossen. Zum Ende am Samstag forderten die Delegierten in Frankfurt am Main mit klarer Mehrheit die Weihe von Frauen zu Diakoninnen. Obwohl viele Beschlüsse für eine liberalere Kirche stehen, erwartet der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, kein Ende der Austrittswelle aus der deutschen Kirche. »Der synodale Weg« wurde 2019 als Reaktion auf die sogenannte MHG-Studie zur sexualisierten Gewalt in der deutschen Kirche beschlossen. (AFP/jW)