»Ich könne das Ansehen der BRD beschädigen, hieß es«

Georgi Paleykov/NurPhoto/imago Antifaschisten protestieren gegen den »Lukow-Marsch« in Sofia (25.2.2023)

Als Sie am 24. Februar nach Bulgarien fliegen wollten, um als Beobachter an den internationalen Protesten gegen den faschistischen »Lukow-Marsch« in Sofia teilzunehmen, wurde Ihnen die Ausreise verweigert. Wie wurde das begründet?

Ich kam am Berliner Flughafen an der Passkontrolle an, und wurde – so wirkte es auf mich – im Rahmen einer vorbereiteten Aktion angesprochen und auf die dortige Polizeiwache geführt. Dort durchsuchten Beamte mein Gepäck und gaben meine Daten in die Polizeidatenbank ein. Nachdem man mich dort etwa zwei Stunden festgehalten hatte, wurde mir die Ausreise verweigert. Die Begründung: Ich sei dem Phänomenbereich der linksextremistischen Ideologie zuzuordnen. Ich könne das internationale Ansehen der Bundesrepublik Deutschland beschädigen. Das Ausreiseverbot wurde im Rahmen des Passgesetzes für jegliche Auslandsreise an dem Wochenende erlassen.

Welche Fragen stellte die Polizei?

Sie wollten wissen, warum ich nach Sofia fliegen wollte. Ich antwortete, dass ich die antifaschistischen Gegenproteste dort beobachten und daran teilnehmen wolle. Nur wurde mir das untersagt. Es gab keine Handlungsoption: Jedwede Ausreise aus Deutschland wäre in ein Strafverfahren gemündet.

Beanstandet wurde auch Ihre Kleidung und weiteres Reisegepäck. Was hatten Sie dabei?

Ein schwarzer Pulli und eine schwarze Jacke reichten schon aus, um mir pauschal Gewalttätigkeit oder was auch immer zu unterstellen. Ich glaube, dass die Polizei die Durchsuchung meines Gepäcks nur zum Anlass nahm, um die Sache aus ihrer Sicht runder zu machen. Vermutlich war es im Vorfeld bereits beschlossene Sache, dass man mich nicht ausreisen lassen wollte.

Was hat es mit dem »Lukow-Marsch« auf sich?

Bei dem seit 2003 jährlich stattfindenden Fackelmarsch in Sofia kommen bis zu 2.000 Neonazis aus ganz Europa, auch aus der BRD, zusammen. Sie erinnern an den Nazigeneral Christo Lukow. Lukow war in Bulgarien in den 1930er Jahren bis 1943 Kriegsminister. Die antikommunistische, ultranationalistische Partei »Bund der Bulgarischen Nationalen Legionen« baute er zur faschistischen Organisation aus. Im Zweiten Weltkrieg suchte er das Bündnis mit NS-Führern aus Deutschland und forderte, bulgarische Jüdinnen und Juden zu vernichten. Dazu kam es nicht – auch weil die kommunistischen Partisanen Wioleta Jakowa und Iwan Burudschiew ihn im Februar 1943 vor seinem Haus erschossen.

Wie gestaltete sich der Marsch in diesem Jahr?

Die Stadt Sofia hatte den »Lukow-Marsch« verboten. Etwa 200 Neonazis demonstrierten gegen das Verbot des jährlichen Gedenkens für den bulgarischen Faschisten. An Gegenprotesten beteiligten sich bis zu 400 Personen, unter anderem aus der Antifa- und der queeren Bewegung der Stadt.

Wurden Mitglieder der VVN-BdA in diesem Zusammenhang bereits früher von der Polizei behindert?

Es ist das erste Mal, dass die deutsche Polizei in diesem Maße gegen einen Vertreter der VVN vorgeht. 2015 waren fünf Mitglieder, darunter unser Bundesgeschäftsführer Thomas Willms, in Riga von der lettischen Polizei schikaniert, am Flughafen festgehalten und nach Litauen abgeschoben worden. Damals ging es um antifaschistischen Protest gegen den jährlichen Gedenkmarsch zur Ehrung der lettischen Kollaborateure der Waffen-SS. Zeitgleich war die Bundesvorsitzende Cornelia Kerth von einer lettischen Fluggesellschaft abgewiesen worden.

Die Bundesregierung antwortete auf eine parlamentarische Anfrage der Fraktion Die Linke, dass seit 2018 insgesamt 131 deutschen Staatsbürgern die Ausreise verwehrt wurde. Vor allem betroffen waren kurdische Bürgerinnen und Bürger. Was schlussfolgern Sie daraus?

Es ist problematisch, wenn Personen nicht an Aktivitäten teilnehmen können, die durch die Meinungsfreiheit gedeckt sind. Das betrifft mich, offenbar aber auch Aktive, die in Kurdistan demokratische Institutionen unterstützen wollen. In meinem Fall prüfen wir juristisch dagegen vorzugehen, um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten.