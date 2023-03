Nigeria: Dutzende Tote nach Anschlag

Lagos. Mutmaßliche Kämpfer der Terrormiliz Boko Haram haben im Nordosten Nigerias nach Polizeiangaben mindestens 29 Menschen getötet. Der Anschlag habe sich nahe der Ortschaft Dikwa in Grenznähe zum benachbarten Tschad ereignet, sagte Polizeisprecher Sani Kamilu am Freitag. Einsatzkräfte hätten die Dschihadisten schließlich zurückdrängen können, so Kamilu. Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen in Nigeria gehörten zu den Opfern zahlreiche Binnenvertriebene, die bereits in der Vergangenheit vor den Terroristen hatten fliehen müssen. (dpa/jW)