Entführter Pilot in Papua am Leben

Jakarta. Rund einen Monat nach der Entführung eines neuseeländischen Piloten in der indonesischen Provinz Papua durch separatistische Rebellen haben die Kidnapper neue Videos und Fotos von ihrer Geisel veröffentlicht. Der verschleppte Philip Mehrtens ist auf den Aufnahmen offenbar wohlauf und mitten im Dschungel zu sehen, umringt von teils schwer bewaffneten Rebellen der West Papua National Liberation Army. »Sie kümmern sich so gut um mich, wie es die Situation zulässt«, erklärte Mehrtens. Er bekomme genügend Essen und Wasser, zudem hätten die Rebellen ihm warme Kleidung besorgt. In einem zweiten Video las Mehrtens eine Mitteilung der Rebellen vor, in der es hieß, er werde erst dann wieder freigelassen, wenn Papua unabhängig von Indonesien sei. Den Rebellen zufolge wurden die Aufnahmen am vergangenen Montag gemacht. (dpa/jW)