UNICEF kritisiert britische Asylrechtsverschärfung

London. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF hat sich »zutiefst besorgt« über die geplante Asylrechtsverschärfung in Großbritannien geäußert. »Der Gesetzentwurf bedroht das Recht von Kindern auf Sicherheit und Schutz, indem er Minderjährige, die illegal einreisen, (…) daran hindert, Asyl zu beantragen«, erklärte Jon Sparkes, Leiter der UNICEF-Vertretung in Großbritannien, am Freitag. »Für viele Kinder, die vor Konflikten und Verfolgung fliehen, gibt es keinen sicheren und legalen Weg, um nach Großbritannien zu kommen.« Der britische Premier Rishi Sunak hatte den Gesetzentwurf am Dienstag vorgestellt, der »illegal« eingereisten Menschen untersagt, Asyl in Großbritannien zu beantragen. (AFP/jW)