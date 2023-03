Türkei: Erdogan bestätigt Wahltermin im Mai

Ankara. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den für den 14. Mai angesetzten Termin für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen bestätigt und damit den Wahlkampf offiziell eröffnet. Ein entsprechendes Dekret unterzeichnete er am Freitag in Ankara. Die Türkei habe »keine Zeit zu verlieren« und dürfe sich »nicht ablenken lassen oder ihre Energie sinnlos verbrauchen«, begründete Erdogan die Beibehaltung des Wahltermins trotz der Auswirkungen des verheerenden Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet Anfang Februar mit mehr als 46.000 Toten allein in der Türkei.(AFP/jW)