Inflation in China geht deutlich zurück

Beijing. Die Inflation in China ist im Februar deutlich zurückgegangen. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um ein Prozent, wie das nationale Statistikamt am Donnerstag in Beijing mitteilte. Im Januar waren die Preise noch um 2,1 Prozent gestiegen. Die Lebensmittel verteuerten sich ebenfalls deutlich geringer als im Vormonat. Auch der ­Preisauftrieb bei Kraftstoffen und Dienstleistungen ließ nach. (dpa/jW)