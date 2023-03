Habeck bekräftigt Aus für Öl- und Gasheizungen

Berlin. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Pläne zum Verbot des Einbaus von neuen Öl- und Gasheizungen in Wohngebäude ab 2024 bekräftigt und zugleich eine milliardenschwere Förderung der Maßnahme angekündigt. Die »Wärmewende« sei »zwingend«, sagte der Minister am Donnerstag in Berlin. Über Habecks Plan wird in der Ampelkoalition gestritten. Der FDP geht das Vorhaben zu weit, sie will es deshalb stoppen. (AFP/jW)