Zahl der offenen Stellen auf Rekordniveau

Berlin. Aktuell gibt es so viele offene Stellen wie noch nie. Ihre Zahl stieg im vierten Quartal 2022 auf den Rekord von bundesweit 1,98 Millionen, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Donnerstag mitteilte. »Der Personalbedarf in Deutschland hat mit rund zwei Millionen offenen Stellen ein neues Allzeithoch erreicht«, sagte IAB-Arbeitsmarktforscher Alexander Kubis. »Die große Mehrheit der offenen Stellen ist sofort zu besetzen und der betriebliche Konkurrenzdruck um passendes Personal vielfach hoch.« Trotzdem waren 2,62 Millionen Menschen nach offiziellen Angaben im Februar erwerbslos. (Reuters/jW)