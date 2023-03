Richter kritisieren Justizminister

Berlin. Mit seinen Plänen für eine Videoaufzeichnung von Hauptverhandlungen im Strafprozess hat Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) viele Richter gegen sich aufgebracht. Das Vorhaben gefährde alle drei Maximen des Strafprozesses: die Wahrheitsfindung, die Gerechtigkeit und den Rechtsfrieden, heißt es in einem aktuellen Beschluss der Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte, des Kammergerichts, des ­Bayerischen Obersten Landesgerichts und des Bundesgerichtshofs. Der von Buschmann im November vorgelegte Referentenentwurf »für ein Gesetz zur digitalen Dokumentation der strafgerichtlichen Hauptverhandlung« sieht vor, die Hauptverhandlung künftig in Bild und Ton aufzuzeichnen und die Tonaufzeichnung mittels Transkriptionssoftware in ein Textdokument umzuwandeln. (dpa/jW)